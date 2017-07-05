Bosh, Miami Heat'e veda etti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Miami Heat, 2010'dan bu yana kadrosunda bulunan Chris Bosh ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık durumu elverişli olmadığı gerekçesiyle geride kalan sezonda forma giyemeyen 33 yaşındaki ABD'li oyuncunun sözleşmesinin sonlandırıldığı bildirildi. Bosh'un "1" numaralı formasının emekliye ayrılacağı kaydedildi.
Bosh, NBA kariyerine 2003'te Toronto Raptors'ta başladı. ABD'li pivot, bu takımda 7 sene forma giydikten sonra 2010'da Miami Heat'e transfer oldu.
Miami Heat ile 2012 ve 2013'te şampiyonluğa ulaşan Bosh, 13 yıllık NBA kariyerinde 11 kez all-star takımına seçildi.
Milli takım forması ile birer olimpiyat şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü yaşayan deneyimli oyuncu, NBA kariyerinde forma giydiği 893 karşılaşmada 19,2 sayı, 8,5 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:38
-
Ozan’a markaj
Toplam 2
Yorum
taraftar Aykut ,Ozan ,Salih ,Alper ,İsmail bu sene maalesef lig bizim için başlamadan bitti.
-
Golcü Kjaer'den
Toplam 7
Yorum
aslan bacca artı para ile kjaer takası olur.fb ye bacca gibi golcü lazım.inşallah olur.
-
Barça kurtuldu!
Toplam 11
Yorum
asdhashdasd Aynen iyi olmuş mazzallah barçayla karşılaşırsanız bu sene korkar messi kalecinizden :D:D:D:D:D
Bosh, Miami Heat'e veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.