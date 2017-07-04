Furkan Korkmaz resmen NBA'de!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile resmi sözleşmeye imza attı.
Sixers'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Korkmaz'ın resmi sözleşmeye imza attığı fotoğraf paylaşılarak transferin gerçekleştiği belirtildi.
Anadolu Efes'te 2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım'a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca takımı ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 19 yaşındaki forvet, son olarak Banvit forması giyiyordu.
Furkan Korkmaz, 2016 NBA Draft'ında Philadelphia 76ers tarafından 26. sırada seçilmişti.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:14
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Başakşehir Sneijder'in peşinde
Toplam 9
Yorum
chapecoense DEME ÖLE GS Lİ LER AĞLAR ŞİMDİ :D :D :D NEDE OLSA ŞINAYDERDE GİDERSE GS = TUZLASPORDAN NE FARKI VAR :D
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 14
Yorum
sergren06 avrupa ses getirecek bi transfer yapıyorsunuz ama adama 2 yıldızlı forma giydiriyorsunuz...
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Yeni transfer İstanbul'a geldi
Toplam 19
Yorum
Özgür Bu sene fener transfer yapmadı kemeni 6 sene yedek kalecilik yaptı volkanın da yedeği olur o kadar büyütecek transfer değil
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