 Warriors'tan Curry'ye çılgın fiyat – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Warriors'tan Curry'ye çılgın fiyat

    Warriors'tan Curry'ye çılgın fiyat

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonu Golden State Warriors, yıldız oyuncusu ile 201 milyon dolar karşılığında yeni sözleşme imzalayacak.

    Golden State Warriors Kulübü Genel Menajeri Bob Myers yaptığı açıklamada, NBA'de iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Curry ile yeni sözleşme imzalanacağını doğruladı.

    Curry'nin menajeri Jeff Austin ise ABD basınında yer alan açıklamasında, skorer basketbolcunun 5 yıllık sözleşme karşılığında 201 milyon dolar kazanacağını belirtti.

    Geçen sezon 12 milyon dolar kazanmasına karşın yeni sözleşmesiyle yıllık 40,2 milyon dolar alacak 29 yaşındaki Curry'nin maaşı, NBA rekoru olarak tarihe geçecek.

    Warriors'ta 2009'dan bu yana forma giyen ve takımının son 3 sezonda yaşadığı 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi Curry, kariyeri boyunca 22,8 sayı, 6,8 asist, 4,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:41
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