Warriors'tan Curry'ye çılgın fiyat
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonu Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry ile 201 milyon dolar karşılığında yeni sözleşme imzalayacak.
Golden State Warriors Kulübü Genel Menajeri Bob Myers yaptığı açıklamada, NBA'de iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Curry ile yeni sözleşme imzalanacağını doğruladı.
Curry'nin menajeri Jeff Austin ise ABD basınında yer alan açıklamasında, skorer basketbolcunun 5 yıllık sözleşme karşılığında 201 milyon dolar kazanacağını belirtti.
Geçen sezon 12 milyon dolar kazanmasına karşın yeni sözleşmesiyle yıllık 40,2 milyon dolar alacak 29 yaşındaki Curry'nin maaşı, NBA rekoru olarak tarihe geçecek.
Warriors'ta 2009'dan bu yana forma giyen ve takımının son 3 sezonda yaşadığı 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi Curry, kariyeri boyunca 22,8 sayı, 6,8 asist, 4,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:41
-
Onazi, FIFA'ya başvurdu
Toplam 9
Yorum
Yönetim Dogru takım dorgu olur ve hak yemez kimsenin
-
İnsan hata yapabilir
Toplam 33
Yorum
feney bahcede 15 sene daha kaymam geyekiyoy kafası ilen takıma 32 34 35 likteri dolurdu şampiyon oluysam kalıyım takımda kimsenin sesi cikmas 4 yıldyızı aldımya , boşa paralar gitti
-
Onazi, FIFA'ya başvurdu
Toplam 9
Yorum
2011 şampiyonu fenerbahçe şimdi siz yine fenerbahçeye bahane bulursunuz.şampiyonluk kupamızı çaldılar diye :D :D :D
Warriors'tan Curry'ye çılgın fiyat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.