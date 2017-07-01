NBA'e bir Türk daha
Furkan Korkmaz gelecek sezon Philadelphia forması giyecek
2016 NBA draftında Philadelphia 76ERS tarafından 26. sıradan draft edilen ancak geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes ve Banvit formalarıyla geçiren Furkan Korkmaz, yeni sezonda NBA'de forma giyecek. Milli oyuncunun menajeri Misko Raznotovic, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Furkan Korkmaz'ın gelecek sezon Philadelphia formasıyla NBA'e adım atacağını duyurdu.
Milli oyuncu geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes ve Banvit'te forma giyerek geçirmişti. Furkan, Anadolu Efes'te 12 dakikada 6.6 sayı, 1.3 ribaund 0.9 asist ortalamalarıyla oynarken, Banvit formasıyla 23 dakika 10.8 sayı, 3.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları tutturmuştu.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:06
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Kucka geliyor
Toplam 8
Yorum
mert aydın üzgünüm senin adına kucka geldi kendini tesselli etmeye başla büyüksün ts 3büyütülmüşlerin özentilerini başka kim üzecekti
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Beşiktaş'a Pepe müjdesi
Toplam 1
Yorum
KFY BJK TATİL TESİSLERİ:)))))))
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Chelsea'den Alex Telles'e rekor teklif!
Toplam 10
Yorum
BJK 1903 BIZIM HAVALANINDA ADAMLAR BÖYLE KARSILAMAYA DEVAM EDERSEK GELEN KENDINI KAFADAN MESSI SANAR VE SIMARIYORLAR VE KERDIM COK MODUNA GIRIYORLAR
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