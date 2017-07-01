 NBA'e bir Türk daha – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    NBA'e bir Türk daha

    NBA'e bir Türk daha

    Furkan Korkmaz gelecek sezon Philadelphia forması giyecek

    2016 NBA draftında Philadelphia 76ERS tarafından 26. sıradan draft edilen ancak geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes ve Banvit formalarıyla geçiren Furkan Korkmaz, yeni sezonda NBA'de forma giyecek. Milli oyuncunun menajeri Misko Raznotovic, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Furkan Korkmaz'ın gelecek sezon Philadelphia formasıyla NBA'e adım atacağını duyurdu.

    Milli oyuncu geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes ve Banvit'te forma giyerek geçirmişti. Furkan, Anadolu Efes'te 12 dakikada 6.6 sayı, 1.3 ribaund 0.9 asist ortalamalarıyla oynarken, Banvit formasıyla 23 dakika 10.8 sayı, 3.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları tutturmuştu.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:06
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