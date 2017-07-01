Jazz, Rubio'yu kadrosuna kattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz, Minnesota Timberwolves'tan İspanyol oyun kurucu Ricky Rubio'yu transfer etti.
Utah Jazz Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Rubio'nun gelecek yılın birinci tur draft hakkı verilerek takas edildiği duyuruldu.
NBA'e 2011'de Timberwolves formasıyla adım atan Rubio, ligde 10,3 sayı, 8,5 asist, 4,2 ribaunt, 2,1 top çalma ortalamaları yakaladı.
Rubio'yu takımdan gönderen Timberwolves'un, Chicago Bulls'un skorer basketbolcusu Jimmy Butler'dan sonra Indiana Pacers'tan oyun kurucu Jeff Teague'in transferini de açıklaması bekleniyor.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:07
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Pepe'ye 'Adil' teklif!
Toplam 4
Yorum
Pepe pepe çok üzülüyor Rami ne demiş? Pepe gelecekse ben gelmem onu bekliyorum mu demiş :D:D:D
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Galatasaray hızlı başladı
Toplam 6
Yorum
Aslan TAKIM OLURSAK SAMPIYON OLURUZ
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''25 bin kombine, 100 bin forma''
Toplam 2
Yorum
Osay61 Trabzonsporun büyük taraftarı haydi bu yıl forma almada rekor kıralım.
Jazz, Rubio'yu kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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