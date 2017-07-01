 A.Efes, Furkan Korkmaz'ı NBA'ye uğurladı – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    A.Efes, 'ı NBA'ye uğurladı

    A.Efes, Furkan Korkmaz'ı NBA'ye uğurladı

    Anadolu Efes, altyapısından yetişen 'ın gelecek sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayacağını duyurdu.

    Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, 2016 NBA Draft'ında Philadelphia 76ers tarafından draft edilen 19 yaşındaki 'ın gelecek sezon NBA'de mücadele edeceği bildirildi.

    Açıklamada ayrıca, Furkan Korkmaz'ın, Anadolu Efes'in tarihinde Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur'un ardından NBA'e giden dördüncü, altyapıdan yetişip NBA'e giden üçüncü oyuncusu olacağı kaydedildi.

    İstanbul ekibi, Furkan Korkmaz'a bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, NBA kariyerinde üstün başarılar diledi.

    2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım'a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca Anadolu Efes ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 19 yaşındaki forvet, son olarak Banvit forması giyiyordu.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A.Efes, Furkan Korkmaz'ı NBA'ye uğurladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.