A.Efes, Furkan Korkmaz'ı NBA'ye uğurladı

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, 2016 NBA Draft'ında Philadelphia 76ers tarafından draft edilen 19 yaşındaki Furkan Korkmaz'ın gelecek sezon NBA'de mücadele edeceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Furkan Korkmaz'ın, Anadolu Efes'in tarihinde Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur'un ardından NBA'e giden dördüncü, altyapıdan yetişip NBA'e giden üçüncü oyuncusu olacağı kaydedildi.

İstanbul ekibi, Furkan Korkmaz'a bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, NBA kariyerinde üstün başarılar diledi.

2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım'a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca Anadolu Efes ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 19 yaşındaki forvet, son olarak Banvit forması giyiyordu.