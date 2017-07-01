A.Efes, Furkan Korkmaz'ı NBA'ye uğurladı
Anadolu Efes, altyapısından yetişen Furkan Korkmaz'ın gelecek sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayacağını duyurdu.
Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, 2016 NBA Draft'ında Philadelphia 76ers tarafından draft edilen 19 yaşındaki Furkan Korkmaz'ın gelecek sezon NBA'de mücadele edeceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Furkan Korkmaz'ın, Anadolu Efes'in tarihinde Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur'un ardından NBA'e giden dördüncü, altyapıdan yetişip NBA'e giden üçüncü oyuncusu olacağı kaydedildi.
İstanbul ekibi, Furkan Korkmaz'a bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, NBA kariyerinde üstün başarılar diledi.
2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım'a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca Anadolu Efes ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 19 yaşındaki forvet, son olarak Banvit forması giyiyordu.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:00
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Önceliğimiz şampiyonluk
Toplam 14
Yorum
şişeleri nişanladı başakşehir bile dalga geçti..penaltı taklidi gerçekten komikti.
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Wesley Sneijder karmaşası
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Yorum
austin geçenyıl cavanda çokhızlı jasue süper dejong mermi diyenlerin aynısı buyıl sneijder uçar diyor uçamassa niye göndermedin diyecekte aynı kişi
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Maicon: "Benim için ödenen para..."
Toplam 7
Yorum
aslan Rivadan 500m bekleniyor borcun 2katı para gelecek. Kalan parayla sizi satın alıp B takımı yapacaz. İlk iş çatıdaki muşambayı düzeltecez..
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