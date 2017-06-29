Curry, golf turnuvasına katılacak

Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliğinin (PGA) internet sitesinden yapılan açıklamada, Warriors ile son 3 yılda 2 kez NBA şampiyonluğu yaşayan Curry'nin, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Kaliforniya eyaletindeki Hayward şehrinde düzenlenecek Ellie Mae Classic adlı turnuvaya katılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Curry'nin profesyonel golfçülere karşı mücadele edecek olsa da turnuvada amatör statüde boy göstereceği belirtildi.