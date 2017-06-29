Chris Paul'a karşılık bir takım
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul'ü takasla kadrosuna kattı.
Houston Rockets Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Chris Paul'ün transferi karşılığında Clippers'a Patrick Beverley, Sam Dekker, Montrezl Harrell, Darrun Hilliard, DeAndre Liggins, Lou Williams ve Kyle Wiltjer olmak üzere 7 oyuncu ile 2018'in birinci tur draft hakkının verildiği bildirildi.
Yıldız basketbolcu James Harden'ın öncülük ettiği Rockets, Chris Paul'ü de kadrosuna katarak iddialı bir takım oluşturma yolunda önemli adım atmış oldu.
Dokuz kez all-star seçilen ve 2011'den bu yana Clippers'ta forma giyen Paul, kariyeri boyunca 18,7 sayı, 9,9 asist, 4,4 ribaunt ve 2,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:22
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Onazi 6 milyon euro
Toplam 2
Yorum
Hasan AYAZ Kılıflar hazır, kimseyi alamıyoruz diyemiyorsunuz bunu o paraya satarız diyin .Araştırdıkınız bir onazi bir castillo yapmaz sayın usta
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N’aptın sen Jose!
Toplam 11
Yorum
Tatli Hayat Fenerbahceyi eglence, dinlenme ve tatil kulübü olarak algiliyanlarin ve onlara göz yumanlarin bir an evvel gönderilmelerine ihtiyac var...
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Kucka müjdesi
Toplam 3
Yorum
suat trabzon Muharrem usta ver şu 5 milyonuda al artık adamı. 300 milyon borç yaptın 1 milyonun lafını yapıyorsun. Sat ta Trabzonsporlular sevinsin. İl
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