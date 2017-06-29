 Chris Paul'a karşılık bir takım – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    'a karşılık bir takım

    Chris Paul'a karşılık bir takım

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu 'ü takasla kadrosuna kattı.

    Houston Rockets Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki 'ün transferi karşılığında Clippers'a Patrick Beverley, Sam Dekker, Montrezl Harrell, Darrun Hilliard, DeAndre Liggins, Lou Williams ve Kyle Wiltjer olmak üzere 7 oyuncu ile 2018'in birinci tur draft hakkının verildiği bildirildi.

    Yıldız basketbolcu James Harden'ın öncülük ettiği Rockets, Chris Paul'ü de kadrosuna katarak iddialı bir takım oluşturma yolunda önemli adım atmış oldu.

    Dokuz kez all-star seçilen ve 2011'den bu yana Clippers'ta forma giyen Paul, kariyeri boyunca 18,7 sayı, 9,9 asist, 4,4 ribaunt ve 2,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:22
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