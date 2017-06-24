 19 yaşında 1 numara – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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HEPSİ
    24 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    19 yaşında 1 numara

    19 yaşında 1 numara
    NBA'İN draftında ilk oyuncu seçme hakkına sahip Philadelphia, tercihini Washington Üniversitesi'nden 19 yaşındaki Markelle Fultz'dan yana kullandı. 1.93 boyundaki Fultz, üniversitede 23.2 sayı, 5.7 ribaunt, 5.9 asist ve 1.6 top çalmayla oynadı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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