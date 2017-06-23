NBA draftının 1 numarası Fultz
Washington Üniversitesinin oyun kurucusu Markelle Fultz, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017 draftında Philadelphia 76ers tarafından ilk sırada seçildi.
NBA'in 2017 draftı New York'taki Brooklyn Nets'in sahası Barclays Center'da düzenlendi.
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Philadelphia, tercihini Washington Üniversitesi forması giyen 19 yaşındaki Markelle Fultz'tan yana kullandı. 1,93 metre boyundaki Fultz, bir sezon basketbol oynadığı üniversite kariyerini 23,2 sayı, 5,7 ribaunt, 5,9 asist ve 1,6 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.
İkinci tercih hakkına sahip Los Angeles Lakers, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'ta (UCLA) geçirdiği 2016-2017 sezonunda maç başına 14,6 sayı, 6 ribaunt, 7,6 asist ve 1,8 top çalma üreten 19 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Lonzo Ball'u seçti.
Üçüncü sıradan seçilen isim ise Boston Celtics'in tercih ettiği Duke Üniversitesinin 19 yaşındaki ABD'li forveti Jayson Tatum oldu. Tatum, üniversitede maç başına 16,8 sayı, 7,3 ribaunt, 2,1 asist ve 1,3 top çalma performansı sergiledi.
2017 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:
|Sıra
|Oyuncu
|Takım
|1
|Markelle Fultz
|Philadelphia 76ers
|2
|Lonzo Ball
|Los Angeles Lakers
|3
|Jayson Tatum
|Boston Celtics
|4
|Josh Jackson
|Phoenix Suns
|5
|De'Aaron Fox
|Sacramento Kings
|6
|Jonathan Isaac
|Orlando Magic
|7
|Lauri Markkanen
|Minnesota Timberwolves (Chicago Bulls'a takas edildi)
|8
|Frank Ntilikina
|New York Knicks
|9
|Dennis Smith
|Dallas Mavericks
|10
|Zach Collins
|Sacramento Kings (Portland Trail Blazers'a takas edildi)
|11
|Malik Monk
|Charlotte Hornets
|12
|Luke Kennard
|Detroit Pistons
|13
|Donovan Mitchell
|Denver Nuggets (Utah Jazz'e takas edildi)
|14
|Bam Adebayo
|Miami Heat
|15
|Justin Jackson
|Portland Trail Blazers (Sacramento Kings'e takas edildi)
|16
|Justin Patton
|Chicago Bulls (Minnesota Timberwolves'a takas edildi)
|17
|D.J. Wilson
|Milwaukee Bucks
|18
|T.J. Leaf
|Indiana Pacers
|19
|John Collins
|Atlanta Hawks
|20
|Harry Giles
|Portland Trail Blazers (Sacramento Kings'e takas edildi)
|21
|Terrance Ferguson
|Oklahoma City Thunder
|22
|Jarrett Allen
|Brooklyn Nets
|23
|OG Anunoby
|Toronto Raptors
|24
|Tyler Lydon
|Utah Jazz (Denver Nuggets'a takas edildi)
|25
|Anzejs Pasecniks
|Orlando Magic
|26
|Caleb Swanigan
|Portland Trail Blazers
|27
|Kyle Kuzma
|Brooklyn Nets (Los Angeles Lakers'a takas edildi)
|28
|Tony Bradley
|Los Angeles Lakers
|29
|Derrick White
|San Antonio Spurs
|30
|Josh Hart
|Utah Jazz
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:36
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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