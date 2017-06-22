NBA’de draft heyecanı yaşanacak
NBA’de draft heyecanı Perşembe günü TSİ 04.00’te yaşanacak. Draftlarda ilk sıradan seçme hakkı ise Doğu Konferansı ekiplerinden Boston Celtics’te bulunuyor.
Ayrıca bu seneki draftlara katılan Türk oyunculardan; Ege Arar, Berk Uğurlu, Tolga Geçim, Ömer Faruk Yurtseven, Egemen Güven, Ayberk Olmaz ve Berkan Durmaz da NBA'ye seçilmek için bekleyecek.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:45
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Pogba iddiası
Toplam 9
Yorum
bjk beşiktaşlılar iki senedir çok konuşmaya başladı haaa
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Belhanda’ya Sevilla kancası
Toplam 3
Yorum
öğretici haydi sevilla al artık şu çapsızların tercihini de kurtar bizi 8 milyon euro bonservis vermekten !
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Gençler kampta
Toplam 3
Yorum
arslan salih romadan kiralık döndüğünde birkaç maç oynadı süperdi ancak yabancı hoca kesti oynatmadı yıldızı parlamasın diye.oynarsa değeri artar
NBA’de draft heyecanı yaşanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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