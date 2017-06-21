Dwight Howard takasla Hornets'ta
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Charlotte Hornets, Atlanta Hawks forması giyen all-star pivot Dwight Howard'ı takasla kadrosuna kattı.
Hornets, 31 yaşındaki Howard'ın Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Houston Rockets ve Atlanta Hawks'tan sonra NBA'de oynayacağı 5. takım olacak.
2004 draftı bir numarası Howard, 8 kez all-star, 3 kez yılın en iyi savunmacısı seçildi, 5 kez de ribaunt krallığını elde etti.
NBA kariyerinde maç başına 17,5 sayı, 12,7 ribaunt, 2 blok üreten Howard, 2016-17 sezonunda ise 13,5 sayı ve 12,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:44
-
Potanın Perileri'nin rakibi Yunanistan!
Toplam 3
Yorum
Sedat NTV SPOR yayınlıyor
-
Sürpriz aday Colley
Toplam 11
Yorum
bbd bu adam gelirse harika olur.vidaya ihtiyac kalmaz, ondan çok iyi.marcalya kalsın ,oğuzhanı satın.stoper sorunu biter. pivot santrafor ara
-
Sneijder, Cimbom’a aşık
Toplam 14
Yorum
dede 5 milyon euraya kim aşık olmazki
Dwight Howard takasla Hornets'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.