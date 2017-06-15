 Curry, Beyaz Saray'a gitmek istemiyor – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Curry, Beyaz Saray'a gitmek istemiyor

    Curry, Beyaz Saray'a gitmek istemiyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, şampiyon takımın geleneksel olarak gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretine katılmak istemediğini söyledi.

    2015 ve 2016'da normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen, 2015'ten sonra bu sezon da şampiyonluk sevinci yaşayan Curry, NBA şampiyonu unvanıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret edip etmeyecekleri sorusunu yanıtladı.

    All-star oyun kurucu, ABD'li basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Birkaç ay önce 'şampiyon olursak Beyaz Saray'ı ziyarete gidip gitmeyeceğim' sorulmuştu. Ben de gitmek istemediğimi söylemiştim. Hala aynı şeyleri hissediyorum. Fakat takım olarak bu konuyu konuşacağız. Hiçbir şeyin başarımızın önüne geçmesini istemiyoruz. Durumu sorumlu bir şekilde ele alıp hem kişisel hem de takım olarak doğru olanı yapacağız." ifadelerini kullandı.

    ABD basını ise, başkanlığa adaylığını koyduğundan beri Trump'ı eleştiren Warriors Başantrenörü Steve Kerr başta olmak üzere teknik heyet ve oyuncuların, Beyaz Saray'dan gelecek muhtemel daveti geri çevireceğini iddia etti.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:13
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