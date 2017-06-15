Curry, Beyaz Saray'a gitmek istemiyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, şampiyon takımın geleneksel olarak gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretine katılmak istemediğini söyledi.
All-star oyun kurucu, ABD'li basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Birkaç ay önce 'şampiyon olursak Beyaz Saray'ı ziyarete gidip gitmeyeceğim' sorulmuştu. Ben de gitmek istemediğimi söylemiştim. Hala aynı şeyleri hissediyorum. Fakat takım olarak bu konuyu konuşacağız. Hiçbir şeyin başarımızın önüne geçmesini istemiyoruz. Durumu sorumlu bir şekilde ele alıp hem kişisel hem de takım olarak doğru olanı yapacağız." ifadelerini kullandı.
ABD basını ise, başkanlığa adaylığını koyduğundan beri Trump'ı eleştiren Warriors Başantrenörü Steve Kerr başta olmak üzere teknik heyet ve oyuncuların, Beyaz Saray'dan gelecek muhtemel daveti geri çevireceğini iddia etti.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:13
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
aslan rvp bundan iki kat daha iyi. rvp satılırsa eğer kiralık düşünülebilir.
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
umar saçma sapan haber yapıyonuz vardy ihtimal yok buraya gelmesinde
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Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 55
Yorum
fazkartal Sevnmek için takım tutup kendi takımııza oyuncmuza sövmüyoruz. İyiyi tebrik ederiz. Tebrikler FB. Futboldada 2 yıldır biz iyyiz ağlsanızda
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