NBA'in yıldızlar topluluğu Warriors

NBA draftı ve transferdeki doğru hamlelerle iyi bir jenerasyon yakalayıp 2015'te 40 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Golden State Warriors, 2016 final serisinde 3-1 önde olmasına rağmen kaybettiği şampiyonluğun rövanşını, Cleveland Cavaliers'tan aldı.

LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love'dan oluşan Cavaliers'ın "Büyük 3'lü"süne karşı çözüm arayışına giren Warriors'ın imdadına, 2014'te normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmesi ve 4 kez sayı kralı olmasına karşın şampiyonluk yüzüğü bulunmayan Kevin Durant yetişti.

Ligin kaderini belirleyen bu transferin gerçekleşebilmesi, tavan yapan oyuncu maaşları sayesinde mümkün oldu. NBA takımlarının, bir sezonda oyuncularına ödeyebileceği maaş miktarının sınırlandırılmasını öngören "salary cap" (ücret tavanı) uygulaması, 2016-17 sezonunda görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

NBA'in yayın haklarının, 2016-17 sezonundan başlamak üzere 24 milyar dolar karşılığında, 9 yıllığına satılmasının ardından her sezon yaklaşık 2 milyon dolar artan ücret tavanı, 24 milyon dolarlık yükselişle 94,143 milyon dolara çıktı. Oyuncuların maaşlarına yansıyan bu değişim, 3'ten fazla yıldız basketbolcunun yer aldığı kadroların kurulmasına da imkan tanıdı.

Bu sayede Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala gibi yıllık 10 milyon doların üstünde maaş alan basketbolcuları kadrosunda barındıran Warriors, serbest oyuncu Durant'e 2 yıllığına 54 milyon dolar ödeyebildi.

Ücret tavanındaki ani artış sonrası Cavaliers da yıldız oyuncusu LeBron James'i, sözleşmesini 100 milyon dolar karşılığında 3 yıl uzatarak ödüllendirdi.

- Warriors dominasyonu

73 galibiyetle normal sezonda en fazla maç kazanan takım, 24 galibiyetle en iyi sezon başlangıcı ve 54 maçla en uzun iç saha galibiyet serisi rekorlarını kırdığı 2015-16 sezonunda şampiyonluğu Cavaliers'a kaptıran Warriors, art arda 3 sezon ilk 50 maçından önce 40 galibiyete ulaşan ilk NBA takımı unvanını elde etti.

Son 3 sezondur ligde büyük üstünlük kuran Warriors, bu başarısının karşılığında 2 şampiyonluk elde etti. Çıktığı 9'uncu NBA finalinde 5'inci kez (1947, 1956, 1975, 2015, 2017) parkeden mutlu ayrılan Warriors, en çok şampiyonluk elde eden takımlar sıralamasının 4. basamağında yer alan San Antonio Spurs'ü de yakaladı.

NBA play-off'larında 15'te 15 yapan ilk takım olan Warriors, play-off'ları 16-1'lik seriyle tamamlayarak Philadelphia 76ers (1983) ve Los Angeles Lakers'tan (2001) sonra bunu başaran 3'üncü kulüp oldu.

Normal sezon ve play-off'larla beraber bu sezon oynadığı son 33 karşılaşmanın 31'ini kazanan Warriors'ın bu ezici üstünlüğünün karşısında, maç başına ürettiği 33,6 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle bir NBA final serisini "triple double" ortalamayla bitiren ilk oyuncu olan LeBron James bile duramadı.

NBA'de en çok şampiyonluk elde eden takımlar şöyle:

1. Boston Celtics - 17

2. Los Angeles Lakers - 16

3. Chicago Bulls - 6

4. San Antonio Spurs - 5

Golden State Warriors - 5

- Durant farkı

Play-off'lar boyunca yüzde 55,6 isabetle, maç başına 28,5 sayı atan, 8 de ribaunt alan Kevin Durant, 4-1 kazandıkları finaldeki 35,2 sayı, 8,4 ribaunt ve 5,4 asistlik ortalamalarıyla final serisinin MVP'si seçildi.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kutlayan Durant, finalde toplam 176 sayı atarak 2001'de Lakers'a karşı 178 sayı kaydeden Allen Iverson'dan sonra 5 maçta biten bir NBA final serisinde 2'nci en fazla skor üreten isim oldu.

28 yaşındaki basketbolcu ayrıca Elgin Baylor (1962), Rick Barry (1967), Michael Jordan (1993), Hakeem Olajuwon (1995), Shaquille O'Neal'dan (2000, 2002) sonra bir NBA finalinin her maçında 30 sayı barajını geçen 6. oyuncu olmayı da başardı.

- Curry efsaneler arasında

New Orleans Pelicans'ı 116-106 yendikleri 7 Kasım 2016'daki karşılaşmada, 13 üç sayı isabeti bularak Kobe Bryant ve Donyell Marshall'a ait bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekorunu kıran Stephen Curry, lig tarihine geçmiş basketbolcular arasına girdi.

2015 ve 2016'da normal sezonun MVP'si seçilen Curry, şampiyonluk sayısını da 2'ye çıkararak birden fazla şampiyonluk kazanan ve MVP Ödülü alan 9'uncu oyuncu oldu.

NBA tarihinde birden fazla şampiyonluk kazanan ve normal sezon MVP'si seçilen oyuncular şöyle:

Oyuncu Şampiyonluk sayısı MVP Ödülü sayısı Bill Russell 11 5 Kerim Abdülcabbar 6 6 Micheal Jordan 6 5 Magic Johnson 5 3 Tim Duncan 5 2 LeBron James 3 4 Larry Bird 3 3 Wilt Chamberlain 2 4 Stephen Curry 2 2

- Kerr, hem saha içi hem de saha kenarında kazandı

Aktif kariyerinde Chicago Bulls ve San Antonio Spurs formalarıyla 5 şampiyonluk elde eden Steve Kerr, Warriors başantrenörü olarak da 2 kupa kaldırdı.

51 yaşındaki Kerr, böylece Bill Russell, K.C. Jones ve Tom Heinsohn hem oyuncu hem de başantrenör olarak birden fazla şampiyonluk yaşayan 4'üncü isim olarak kayıtlara geçti.

Kerr, aynı zamanda Phil Jackson, Bill Russell ve John Kundla'dan sonra başantrenörlük kariyerinin ilk 3 yılında birden fazla şampiyonluğa ulaşan 4'üncü isim de oldu.