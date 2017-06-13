NBA’de şampiyon Golden State Warriors

Golden State Warriors, NBA Finali’nin 5. maçında sahasında karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı 129-120’lik skorla mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve şampiyon oldu.

NBA'de şampiyon bu gece oynanan karşılaşma ile belli oldu. Final serisinin 5. maçında Oracle Arena'da Cleveland Cavaliers ile karşı karşıya gelen Golden State Warriors, rakibini 129-120 yendi. Bu sonuçla seriyi 4-1'e getiren Warriors, 2016-2017 sezonunda şampiyon oldu. Golden State'e zaferi getiren maçta Kevin Durant 39 sayı, 7 ribaund, Stephen Curry 34 sayı, 10 asist ve Andre Iguodala 20 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Cleveland'da ise LeBron James 41 sayı, 13 ribaund ve Kyrie Irving 26 sayı, 6 asist ile takımına katkıda bulundu.



Play-Off'ta 16 maçta 1 kez yenildi

Golden State Warriors, NBA Play-Off'ta sadece 1 kez mağlup oldu. Warriors, tek mağlubiyetini final serisinde Cleveland Cavaliers deplasmanında aldı. Golden State Warriors, sırasıyla Portland Trail Blazers, Utah Jazz ve San Antonio Spurs'ü 4-0 seri ile geçerken, finalde Cleveland'ı 4-1 geçerek, kupayı kazandı.



Kupayı 5. kez müzesine götürdü

NBA Finali'nde Cleveland Cavaliers'ı 4-1 ile geçen Golden State Warriors; 5. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Batı Konferansı ekibi, daha önce 1947, 1956, 1975 ve 2015 yıllarında şampiyon olmuştu. Warriors, geçtiğimiz sezon da finalde Cavaliers ile karşılaşmıştı. Golden State geçtiğimiz seride 3-1 önde olmasına rağmen Cleveland'a 4-3 mağlup olarak, şampiyonluğu kaçırmıştı. 2015 yılında finalde yine Cavaliers ile karşılaşan Warriors, seriyi 4-2 ile geçerek zafere ulaşmıştı.



NBA Final serisinde alınan sonuçlar şöyle:

Golden State Warriors: 113 - Cleveland Cavaliers: 91

Golden State Warriors: 132 - Cleveland Cavaliers: 113

Cleveland Cavaliers: 113 - Golden State Warriors: 118

Cleveland Cavaliers: 137 - Golden State Warriors: 116

Golden State Warriors: 129 - Cleveland Cavaliers: 120