 NBA’de şampiyon Golden State Warriors – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    NBA’de şampiyon Golden State Warriors

    NBA’de şampiyon Golden State Warriors

    Golden State Warriors, NBA Finali’nin 5. maçında sahasında karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı 129-120’lik skorla mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve şampiyon oldu.

    NBA'de şampiyon bu gece oynanan karşılaşma ile belli oldu. Final serisinin 5. maçında Oracle Arena'da Cleveland Cavaliers ile karşı karşıya gelen Golden State Warriors, rakibini 129-120 yendi. Bu sonuçla seriyi 4-1'e getiren Warriors, 2016-2017 sezonunda şampiyon oldu. Golden State'e zaferi getiren maçta Kevin Durant 39 sayı, 7 ribaund, Stephen Curry 34 sayı, 10 asist ve Andre Iguodala 20 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Cleveland'da ise LeBron James 41 sayı, 13 ribaund ve Kyrie Irving 26 sayı, 6 asist ile takımına katkıda bulundu.

    Play-Off'ta 16 maçta 1 kez yenildi
    Golden State Warriors, NBA Play-Off'ta sadece 1 kez mağlup oldu. Warriors, tek mağlubiyetini final serisinde Cleveland Cavaliers deplasmanında aldı. Golden State Warriors, sırasıyla Portland Trail Blazers, Utah Jazz ve San Antonio Spurs'ü 4-0 seri ile geçerken, finalde Cleveland'ı 4-1 geçerek, kupayı kazandı.

    Kupayı 5. kez müzesine götürdü
    NBA Finali'nde Cleveland Cavaliers'ı 4-1 ile geçen Golden State Warriors; 5. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Batı Konferansı ekibi, daha önce 1947, 1956, 1975 ve 2015 yıllarında şampiyon olmuştu. Warriors, geçtiğimiz sezon da finalde Cavaliers ile karşılaşmıştı. Golden State geçtiğimiz seride 3-1 önde olmasına rağmen Cleveland'a 4-3 mağlup olarak, şampiyonluğu kaçırmıştı. 2015 yılında finalde yine Cavaliers ile karşılaşan Warriors, seriyi 4-2 ile geçerek zafere ulaşmıştı.

    NBA Final serisinde alınan sonuçlar şöyle:
    Golden State Warriors: 113 - Cleveland Cavaliers: 91
    Golden State Warriors: 132 - Cleveland Cavaliers: 113
    Cleveland Cavaliers: 113 - Golden State Warriors: 118
    Cleveland Cavaliers: 137 - Golden State Warriors: 116
    Golden State Warriors: 129 - Cleveland Cavaliers: 120
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:51
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