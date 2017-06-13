NBA’de şampiyon Golden State Warriors
Golden State Warriors, NBA Finali’nin 5. maçında sahasında karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı 129-120’lik skorla mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve şampiyon oldu.
Play-Off'ta 16 maçta 1 kez yenildi
Golden State Warriors, NBA Play-Off'ta sadece 1 kez mağlup oldu. Warriors, tek mağlubiyetini final serisinde Cleveland Cavaliers deplasmanında aldı. Golden State Warriors, sırasıyla Portland Trail Blazers, Utah Jazz ve San Antonio Spurs'ü 4-0 seri ile geçerken, finalde Cleveland'ı 4-1 geçerek, kupayı kazandı.
Kupayı 5. kez müzesine götürdü
NBA Finali'nde Cleveland Cavaliers'ı 4-1 ile geçen Golden State Warriors; 5. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Batı Konferansı ekibi, daha önce 1947, 1956, 1975 ve 2015 yıllarında şampiyon olmuştu. Warriors, geçtiğimiz sezon da finalde Cavaliers ile karşılaşmıştı. Golden State geçtiğimiz seride 3-1 önde olmasına rağmen Cleveland'a 4-3 mağlup olarak, şampiyonluğu kaçırmıştı. 2015 yılında finalde yine Cavaliers ile karşılaşan Warriors, seriyi 4-2 ile geçerek zafere ulaşmıştı.
NBA Final serisinde alınan sonuçlar şöyle:
Golden State Warriors: 113 - Cleveland Cavaliers: 91
Golden State Warriors: 132 - Cleveland Cavaliers: 113
Cleveland Cavaliers: 113 - Golden State Warriors: 118
Cleveland Cavaliers: 137 - Golden State Warriors: 116
Golden State Warriors: 129 - Cleveland Cavaliers: 120
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 09:51
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Ferdi için bastırıyor
Toplam 3
Yorum
Kenan Trabzon alıpta oynatamadıktan sonra yazık etmesin gençlere, belki iyi bir hocanın eline düşerde değerlenir...
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Sol beke Holebas iddiası
Toplam 2
Yorum
aydın hasan alı kalsın köybaşıya yol verin
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Gomis heyecanı
Toplam 23
Yorum
mehemt kütahya pürüz nedir fener alıyo siz bakın sezon acılısana 20 güm var bırakın başkaları yapsın yeter ya
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