 NBA Finalleri’nin MVP’si Kevin Durant – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    NBA Finalleri’nin MVP’si

    NBA Finalleri’nin MVP’si <a href="/index/kevin-durant?id=8789bcfe-2273-43b9-bd31-e8290a502c91" class="" rel="tag">Kevin Durant</a>

    NBA Finallerin ‘En değerli oyuncu’ (MVP) Golden State Warriors’ın yıldız basketbolcusu oldu.

    Golden State Warriors'un şampiyonluğu ile tamamlanan NBA'de finallerin MVP'si de belli oldu. Warriors'un yıldız oyuncusu , finallerin en değerli oyuncusu unvanını elde etti. Durant, son maçta 39 sayı, 7 ribaund ile oynadı. 28 yaşındaki basketbolcu, kariyerindeki ilk şampiyonluğu da yaşamış oldu. Yıldız basketbolcu, bu sezon başında Oklahoma City Thunder'dan Golden State Warriors'a geçmişti.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:53
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