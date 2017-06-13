NBA Finalleri’nin MVP’si Kevin Durant
NBA Finallerin ‘En değerli oyuncu’ (MVP) Golden State Warriors’ın yıldız basketbolcusu Kevin Durant oldu.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 09:53
-
Volkan Şen şaşırtıyor
Toplam 4
Yorum
taraftar attığı golde gerçekten şaşırttı ama ikinci kafada aynen bildiğimiz volkandı..bomboş kaleye topu minare gibi dikti.
-
Şampiyon olacağız
Toplam 35
Yorum
METNİK NE LAN BU FENER BAHÇE KULÜBÜNÜN TAPUSUNU VERSEYLERDİ BARİ
-
Ramazan’a da 6 talip birden çıktı
Toplam 2
Yorum
tr BU ADAM DEĞERLENDİRİLMELİ AYTAÇ DAN DAHA YETENEKLİ OLDUĞU KESİN...
NBA Finalleri’nin MVP’si Kevin Durant haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.