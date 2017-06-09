 Warriors şampi... – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Warriors şampi...

    Warriors şampi...
    Finali'nde , sahasındaki ilk iki maçta devirdiği 'ı deplasmanda da 118-113 mağlup ederek, seriyi 3-0 yaptı. Şampiyonluğa bir adımı kalan Warriors'da Durant 31 sayı 8 ribaunt ile zaferin baş mimarı oldu.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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