Warriors şampiyonluğa bir adım uzakta
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 118-113 yenen Golden State Warriors, seriyi 3-0'a getirdi.
Cavaliers, NBA final serisinin 3. maçında Warriors'ı ağırladı. İlk çeyreği 39-32 önde kapatan Warriors, soyunma odasına da 6 sayı (61-67) üstünlükle gitti. Warriors, 12 üçlükle bir NBA finalinin ilk yarısında en fazla üç sayılık basket atan takım olmayı başardı.
Ev sahibi ekip, Kyrie Irving'in karşılaşmaya ağırlığını koyduğu 3. periyodun sonunda 94-89 öne geçti. Cavaliers, J.R. Smith'in attığı üç sayılık basketle son 3 dakikaya da 113-107 önde girdi.
Fakat kalan bölümde rakibine sayı izni vermeyen Warriors, yakaladığı 11-0'lık seriyle sahadan 118-113 galip ayrıldı.
Seriyi 3-0'a getiren ve şampiyonluk için büyük bir adım atan Warriors, NBA play-off'larında 15'te 15 yapan ilk takım oldu.
Warriors'ı galibiyete, 31 sayı, 8 ribauntla oynayan Kevin Durant, 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asist üreten Stephen Curry ve maçı 30 sayı, 6 ribauntla tamamlayan Klay Thompson taşıdı.
Cavaliers'ta LeBron James'in 39 sayı, 11 ribaunt, 9 asist ve Kyrie Irving'in 38 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. J.R. Smith 16 sayı, Kevin Love da 9 sayı, 13 ribauntla mücadele etti.
Serinin 4. maçı, 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:42
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Fener kasırgası
Toplam 26
Yorum
GÖRÜNECEKLER KASIRGA VE ŞAKIRGALAR BUNLAR FB KASIRGASI MI OLUR YOKSA FB ŞAKIRGASI MI OLUR. ŞİMDİLİK GELECEKTE GÖRÜNECEKLER
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Obra düzeni
Toplam 10
Yorum
SYLAR Kocamana karsı tek galibiyeti olmayan gunesmi
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Van Persie kalıyor!
Toplam 14
Yorum
mehmet ne çok teknik adam varmış boş, burda ne işiniz var burda gidin takım çalıştırın hepiniz..
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