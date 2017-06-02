Warriors finale iyi başladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-91 mağlup ederek serinin ilk maçını kazandı.
Oracle Arena'da Cavaliers'ı ağırlayan Warriors, ilk periyotu 35-30, devreyi 60-52, üçüncü çeyreği 93-72 önde götürdüğü mücadeleyi 113-91 kazanarak final serisinde 1-0 öne geçti.
Bu sezon play-off'larda henüz kaybetmeyerek 13'te 13 yapan ve maç boyunca sadece 4 top kaybı yaparak bu alanda önceki rekorunu üçüncü kez egale eden Warriors'ta all-star Kevin Durant 38 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla galibiyette baş rolü oynadı. Stephen Curry ise 28 sayı, 10 asist, 6 ribaunt ve 3 top çalmayla galibiyete katkı yapan diğer oyuncu oldu.
Cavaliers'ta LeBron James 28 sayı, 15 ribaunt ve 8 asist, Kyrie Irving 24 sayı, Kevin Love ise 15 sayı ve 21 ribaunt ile mücadele etse de mağlubiyeti engelleyemedi.
Mağlubiyete rağmen James, maçta birçok rekora imza attı. Play-off tarihinde 6 bin sayı barajını geçen (6 bin 23) ilk oyuncu konumuna gelen James, Reggie Miller'ı geride bırakarak play-off'larda en çok üç sayı atışı yapan oyuncular listesinde de ikinci sıraya yükseldi.
Serinin ikinci maçı, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 03.00'te oynanacak.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:13
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Abou’da sıcak gelişme
Toplam 3
Yorum
bjk başkan vidayı istiyoruz
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Yeni Pitbull olacak
Toplam 10
Yorum
yönetim istifa ne bu gomisten nede bu yönetimden bi halt olmaz... oynadığı klube bak geldiği yere bak verilen paraya bak.. iyice ayak takımı Klup olduk
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Fatih Terim'den sürpriz isimler
Toplam 42
Yorum
BAY TERİM E SORU KÖYBAŞI bu takıma alınır,semih alınır,hiç oynamayan caner alınır ama KONYA dan kimse alınmaz. Bay Terim e açık ve net bir sorudur bu...
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