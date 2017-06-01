LeBron'a ırkçı saldırı!
Irkçı saldırıya maruz kalan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, bu olayın ABD'de siyahilere karşı ırkçılığın sürdüğünü gösterdiğini söyledi.
NBA final serisi kapsamında bir basın toplantısında konuşan James, olay sırasında ailesinin zarar görmediğini belirterek, ABD'de ırkçılık hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Irkçılığın ABD'de sorun olmaya devam ettiğini belirten LeBron James, "Bu olay, ırkçılığın her zaman dünyanın ve ABD'nin bir parçası olmaya devam edeceğini gösteriyor. ABD'de nefret suçları, özellikle siyahilere karşı her gün yaşanmaya devam ediyor. Çoğu zaman insanlar, gerçek yüzlerini ve sizin hakkınızdaki görüşlerini gizliyor. Sizi gördüklerinde yüzünüze gülümsemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
James'in Los Angeles'taki evinin ön kapısına, ABD genelinde siyahi insanlara karşı söylenen ırkçı bir kelime sprey boyayla yazılmıştı. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), olay hakkında soruşturma açıldığını ifade etmişti.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:52
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Yorum
babuli keşke daha iyi bir takıma gitseydi. Atletico Madrid gelişimi için daha iyi olabilirdi.
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REFEREE AYIP ETTİLER HEMDE BÜYÜK AYIP
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hasan tekin rizeli olduğunu bukadar belli etmeseydin keşke
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