 LeBron James'in evine ırkçı saldırı – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    'in evine ırkçı saldırı

    LeBron James'in evine ırkçı saldırı

    Amerikan Basketbol Ligi'nin () son şampiyonu 'ın yıldız oyuncusu 'in evine ırkçı saldırı düzenlendiği bildirildi.

    ABD basınında yer alan haberlere göre James'in Los Angeles'taki evinin ön kapısına ABD genelinde siyahi insanlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir kelime sprey boyayla yazıldı.

    Yerel saate göre 06.45'te fark edilen yazının daha sonra üzerinin boyanarak kapatıldığı belirtildi.

    Los Angeles Polis Departmanından (LAPD) yapılan açıklamada, " oyuncusu 'in konutunun kapısına sprey boyayla yazılan ırkçı hakaretle ilgili vandalizm soruşturuluyor." ifadesine yer verildi.

    LAPD, yazının içeriği ve boyutuyla ilgili ise herhangi bir yorum yapmadı.

    James önderliğinde tarihinin ilk şampiyonluğunu geçen yıl kazanan Cavaliers, bu sene 71'inci NBA final serisinde Golden State Warriors takımıyla karşılaşacak.

    Serinin ilk maçı 2 Haziran Cuma günü sabaha karşı TSİ 04.00'te oynanacak.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:14
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