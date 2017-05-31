LeBron James'in evine ırkçı saldırı
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in evine ırkçı saldırı düzenlendiği bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre James'in Los Angeles'taki evinin ön kapısına ABD genelinde siyahi insanlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir kelime sprey boyayla yazıldı.
Yerel saate göre 06.45'te fark edilen yazının daha sonra üzerinin boyanarak kapatıldığı belirtildi.
Los Angeles Polis Departmanından (LAPD) yapılan açıklamada, "NBA oyuncusu LeBron James'in konutunun kapısına sprey boyayla yazılan ırkçı hakaretle ilgili vandalizm soruşturuluyor." ifadesine yer verildi.
LAPD, yazının içeriği ve boyutuyla ilgili ise herhangi bir yorum yapmadı.
James önderliğinde tarihinin ilk şampiyonluğunu geçen yıl kazanan Cavaliers, bu sene 71'inci NBA final serisinde Golden State Warriors takımıyla karşılaşacak.
Serinin ilk maçı 2 Haziran Cuma günü sabaha karşı TSİ 04.00'te oynanacak.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:14
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
Erkan ALLAH akıl fikir versin sana Fenerli bey... Önce geçmişteki şaibeli şampiyonluklarınıza bakın siz... Aynaya bakmalı insan...
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
şampiyon ya iki sene üst üste şampiyon olunca şu fenerliler gene türemmiş bizi takip etmeye daha çok devam edersiniz yazık la size :)
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 6
Yorum
... Gelmesin olm ne isi var!..gitsin soygun kupasiyla oynasin:))
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