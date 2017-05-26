NBA'de finalin adı belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde zirveye yükseldi.
LeBron James, Boston Celtics'e serinin son maçında 29 basket atarak NBA'de 5 bin 989 sayıya ulaştı. Cleveland Cavaliers'ın yıldızı, 5 bin 987 sayıyla NBA'in en skorer oyuncusu olarak tarihe geçen Michael Jordan'ı geride bıraktı.
Jordan bu rekora Chicago Bulls formasını giydiği dönemde 1998 yılında Utah Jazz ile yaptıkları maçta attığı sayılarla ulaşmıştı.
James, 5 bin 762 sayısı bulunan efsane oyuncu Kerim Abdül Cabbar'ı bu ay başında Toronto Raptors'a attığı 39 basketle geçmişti.
LeBron James, en skorer oyuncu rekorunu NBA'deki 212. maçında eline geçirdi. Michael Jordan ise 179 maçtaki performansıyla en skorer oyuncu olmuştu.
NBA'da 1 Haziran'da başlayacak final müsabakaları Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasında oynanacak.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:45
-
Advocaat’a randevu yok
Toplam 1
Yorum
fbcan şampiyon olamıyorsun, şampiyonlar ligine gidemiyorsun, uefa'da gruplara kalamazsam korkusundan 3.lük için savaşıyorsun. Yazık.
-
Gündem Yusuf Acer
Toplam 2
Yorum
eraycan bence şenol hocanın elinde patlar şans bulursa elimizde eslem muhammed enes oğuzhan aydoğdu gibi oyuncular var takıma mutlaka kazndırılmalı
-
Boğaz'da bayram krizi
Toplam 12
Yorum
Türkmen Kriz falan olduğu yok ikiside dalgalansın işte nevar. İkisininkide başarı.
NBA'de finalin adı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.