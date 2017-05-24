Cavaliers final aşkına!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers, sahasında Boston Celtics'i 112-99 yenerek seriyi 3-1 yaptı.
Quicken Loans Arena'nın ev sahipliği yaptığı serinin dördüncü maçında 42 sayı atan Kyrie Irving, play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kırarak Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynadı. Ev sahibi ekipte LeBron James, 34 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Celtics'te Avery Bradley 19, Jae Crowder 18, Al Horford 16 sayıyla mücadele etti.
Cavaliers, 26 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da deplasmanda oynayacağı serinin beşinci maçını da kazanması halinde Golden State Warriors'ın NBA finalindeki rakibi olacak.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:50
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Gabigol’den özür
Toplam 1
Yorum
MEHMET GABİGOL BARBOSA VATANDAŞI FERNANDAO'NUN SÜPER BİR ALTERNATİFİ OLUR.
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İtalyan işi Tolgay
Toplam 3
Yorum
kartalpençesi Pamuk elleri cebe girmezse 3e 5 e satılık oyuncu bizde yok. Tolgay' a 10, Ozzy' e 20 verin alın.
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F.Bahçe’yi yeneriz
Toplam 3
Yorum
baksoy BERO yanına da AYTAÇ ' ı koy kendi kalemiz kevgire döner , bir de çift santrafor oynarsak kaleye de gidemeyiz , sonuç FB : 3-4-5 TS : 0 olur
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