 Cavaliers final aşkına! – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cavaliers final aşkına!

    Cavaliers final aşkına!

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers, sahasında Boston Celtics'i 112-99 yenerek seriyi 3-1 yaptı.

    Quicken Loans Arena'nın ev sahipliği yaptığı serinin dördüncü maçında 42 sayı atan Kyrie Irving, play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kırarak Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynadı. Ev sahibi ekipte LeBron James, 34 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

    Celtics'te Avery Bradley 19, Jae Crowder 18, Al Horford 16 sayıyla mücadele etti.

    Cavaliers, 26 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da deplasmanda oynayacağı serinin beşinci maçını da kazanması halinde Golden State Warriors'ın NBA finalindeki rakibi olacak.

    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cavaliers final aşkına! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.