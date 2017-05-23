 NBA'de ilk finalist Warriors – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    NBA'de ilk finalist Warriors

    NBA'de ilk finalist Warriors

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 129-115 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve NBA finaline yükselen ilk takım oldu.

    AT&T Center'ın ev sahipliği yaptığı serinin dördüncü maçını 36 sayı, 6 asist, 5 ribauntla tamamlayan Stephen Curry, Warriors'ın galibiyetinde başrol oynadı. Konuk takımda Kevin Durant, 29 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

    Spurs'te Kyle Anderson 20, Manu Ginobili 15, Pau Gasol ve Patty Mills 14'er sayı attı.

    Warriors'ın NBA finalindeki rakibi, Cleveland Cavaliers-Boston Celtics (2-1) serisinin galibi olacak. Doğu Konferansı finalinde karşılaşan Cavaliers ile Celtics arasındaki serinin dördüncü maçı, yarın TSİ 03.30'da oynanacak.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:12
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