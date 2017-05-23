NBA'de ilk finalist Warriors
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 129-115 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve NBA finaline yükselen ilk takım oldu.
AT&T Center'ın ev sahipliği yaptığı serinin dördüncü maçını 36 sayı, 6 asist, 5 ribauntla tamamlayan Stephen Curry, Warriors'ın galibiyetinde başrol oynadı. Konuk takımda Kevin Durant, 29 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.
Spurs'te Kyle Anderson 20, Manu Ginobili 15, Pau Gasol ve Patty Mills 14'er sayı attı.
Warriors'ın NBA finalindeki rakibi, Cleveland Cavaliers-Boston Celtics (2-1) serisinin galibi olacak. Doğu Konferansı finalinde karşılaşan Cavaliers ile Celtics arasındaki serinin dördüncü maçı, yarın TSİ 03.30'da oynanacak.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:12
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Tepkilerden hesabı kapadı
Toplam 3
Yorum
ephe Gereksiz şeyler bunlar, ben de Beşiktaşlıyım ve fb yi tebrik ediyorum. Aşın bunları artık yoksa bu gidişle ülke olarak bir cacık olmayacak
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Zago’nun hayali
Toplam 1
Yorum
bjkli hoca olmana gerek yok sana bu kulüpde her zaman görev var gel savunma nasıl yapılır öğret bizde rahat edelim
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Babel’i şikayet etmiş!
Toplam 9
Yorum
bjkli simdi paranin hakkini veriyor orasi öyle ama 350 binden 2,1 milyona cikarmak birazda yazik bence maaslari cok abartiyoruz sanki dep. daha bü
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