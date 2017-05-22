 Celtics, Cleveland'a dur dedi! – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Celtics, Cleveland'a dur dedi!

    Celtics, Cleveland'a dur dedi!

    NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 111-108 yenerek Doğu Konferansı final serisinde durumu 2-1'e getirdi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 111-108 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

    Quicken Loans Arena'nın ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü maçında, son saniyede attığı üç sayılık basketle Celtics'e galibiyeti getiren Avery Bradley, mücadeleyi 20 sayıyla tamamladı. Karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız oyun kurucusu Isaiah Thomas'tan yoksun çıkan konuk takımda Marcus Smart 27, Al Horford 16, Kelly Olynyk 15 sayı attı.

    Bu sezon play-off'lardaki ilk yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kyrie Irving 29, Kevin Love 28 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekibin yıldız basketbolcusu LeBron James ise 45 dakika süre aldığı ve son çeyrekte skor üretemediği karşılaşmada 11 sayıda kaldı.

    NBA play-off'ları, yarın TSİ 04.00'te Golden State Warriors ile San Antonio Spurs (3-0) arasında oynanacak Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edecek.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:56
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