 Warriors yine kayıpsız – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Warriors yine kayıpsız

    Warriors yine kayıpsız

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 120-108 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

    AT&T Center'ın ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü maçını 33 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle tamamlayan Kevin Durant, Warriors'ın galibiyetinde başrol oynadı. Konuk takımda Stephen Curry ise 21 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 6 top çalmayla mücadele etti.

    Spurs'te Manu Ginobili 21, LaMarcus Aldridge 18, Jonathan Simmons 14 sayı attı.

    Warriors, serinin 4. maçını da kazanması halinde adını NBA finaline yazdıracak.

    NBA play-off'ları, yarın TSİ 03.30'da Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics (2-0) arasında oynanacak Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Warriors yine kayıpsız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.