Warriors yine kayıpsız
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 120-108 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.
Spurs'te Manu Ginobili 21, LaMarcus Aldridge 18, Jonathan Simmons 14 sayı attı.
Warriors, serinin 4. maçını da kazanması halinde adını NBA finaline yazdıracak.
NBA play-off'ları, yarın TSİ 03.30'da Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics (2-0) arasında oynanacak Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:29
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FIFA el koymalı
Toplam 4
Yorum
fb bu ts yönetimi fb maçından önce uefaya gidiyor ama hep yeniliyor fb ye haftayada fb yenecek ts yi kadıköyde puan yok ts ye fb3 ts 1
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FIFA el koymalı
Toplam 4
Yorum
fenerbahçe bu ts hep fb maçı öncesi yok uefaya gittik casa gittik diyorlar fb nin moralini bozmak için ama hep yenilen ts oldu yine fb yenecek fb3 ts1
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“Bende Eto’o var da ben mi oynatmadım”
Toplam 3
Yorum
adnan adnan örnek verdigin demeçlerde zaten ne kadar amatör bir antrenör oldugun belli oluyor ..
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