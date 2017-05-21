Celtics'te Isaiah Thomas şoku
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı final serisinde Cleveland Cavaliers'a karşı 2-0 geride bulunan Boston Celtics'in yıldız oyun kurucusu Isaiah Thomas, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.
İlk olarak Minnesota Timberwolves ile 15 Mart'ta oynanan normal sezon maçında kalçasından sakatlanan 28 yaşındaki Thomas, sonraki iki karşılaşmada takımdaki yerini alamamıştı. Thomas, Washington Wizards ile 12 Mayıs'ta karşılaştıkları Doğu Konferansı yarı final serisi 6. maçında da aynı sakatlığı yaşamıştı.
Doğu Konferansı'nda normal sezonu birinci sırada tamamlayıp finale yükselen takımının başarısında önemli rol üstlenen Thomas, play-off'larda 23,3 sayı, 6,7 asist ve 3,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçı, yarın TSİ 03.30'da oynanacak.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:59
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U21 şampiyon
Toplam 2
Yorum
fb 10 numara arıyormuş fener samet var stoper arıyormuş yiğithan var arıyormuş fener savaş var görkem var tarık var varoğluvar uzaklardaaramafb
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Fikret Orman'dan rakiplere gözdağı
Toplam 2
Yorum
hmtrsn bugüne kadar kaç kere teşekkür ettin. zoruna giden okumasın bizim haberlerimizi
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Pek yakında!
Toplam 4
Yorum
Şampiyon Beşiktaş Geçen hafta renklilerin umudu bursaydı hepsi bursalı oldu,bu hafta hepsinin umutları söndü şampiyon belli olunca.Herkes kendi sayfasında :))
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