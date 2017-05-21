 Celtics'te Isaiah Thomas şoku – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Celtics'te Isaiah Thomas şoku

    Celtics'te Isaiah Thomas şoku

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı final serisinde Cleveland Cavaliers'a karşı 2-0 geride bulunan Boston Celtics'in yıldız oyun kurucusu Isaiah Thomas, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

    NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kalçasından yaşadığı sakatlık nükseden Thomas'ın sezonun kalan kısmında forma giyemeyeceği duyuruldu.

    İlk olarak Minnesota Timberwolves ile 15 Mart'ta oynanan normal sezon maçında kalçasından sakatlanan 28 yaşındaki Thomas, sonraki iki karşılaşmada takımdaki yerini alamamıştı. Thomas, Washington Wizards ile 12 Mayıs'ta karşılaştıkları Doğu Konferansı yarı final serisi 6. maçında da aynı sakatlığı yaşamıştı.

    Doğu Konferansı'nda normal sezonu birinci sırada tamamlayıp finale yükselen takımının başarısında önemli rol üstlenen Thomas, play-off'larda 23,3 sayı, 6,7 asist ve 3,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

    Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçı, yarın TSİ 03.30'da oynanacak.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:59
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