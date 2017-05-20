Cavaliers güle oynaya
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i deplasmanda 130-86 yenen Cleveland Cavaliers, seride 2-0 öne geçti.
Cavaliers'ı galibiyete 30 sayı, 4 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James ile 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Kevin Love taşıdı. Kyrie Irving de 23 sayıyla skora katkıda bulundu.
Celtics'te Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribaunt, Avery Bradley de 13 sayı, 3 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. 17 dakika süre alan Isaiah Thomas, 2 sayı, 3 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.
NBA play-off'ları, Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı finali üçüncü maçıyla devam edecek.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:02
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Kod adı: Obrakadabra!
Toplam 1
Yorum
mehmet obrakadabra dan bir tane daha lazım futbola.
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Orman, Taison için Ukrayna’da!
Toplam 16
Yorum
kemal sizde paramı var vericek siz ancak sizin gazınızı alırlar böyle siz busene bir iki futbolcu harinde trans fer yapamazsınız
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Igor Tudor: “Hedefimiz 3’üncü sıra”
Toplam 4
Yorum
erhan aynen kardeş bu selçuk nasıl top oynuyor ya anlamak mümkün değil geçen maç jouse ne güzel oynadı orda neden vasatlar hep 11 de
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