Cavaliers güle oynaya

Cavaliers'ı galibiyete 30 sayı, 4 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James ile 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Kevin Love taşıdı. Kyrie Irving de 23 sayıyla skora katkıda bulundu.

Celtics'te Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribaunt, Avery Bradley de 13 sayı, 3 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. 17 dakika süre alan Isaiah Thomas, 2 sayı, 3 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.

NBA play-off'ları, Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı finali üçüncü maçıyla devam edecek.