 Cavaliers güle oynaya – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Cavaliers güle oynaya

    Cavaliers güle oynaya

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i deplasmanda 130-86 yenen Cleveland Cavaliers, seride 2-0 öne geçti.

    Cavaliers'ı galibiyete 30 sayı, 4 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James ile 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Kevin Love taşıdı. Kyrie Irving de 23 sayıyla skora katkıda bulundu.

    Celtics'te Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribaunt, Avery Bradley de 13 sayı, 3 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. 17 dakika süre alan Isaiah Thomas, 2 sayı, 3 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.

    NBA play-off'ları, Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı finali üçüncü maçıyla devam edecek.

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:02
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