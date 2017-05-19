 Sergiye gel! – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Sergiye gel!

    Sergiye gel!
    NBA Fan Zone Sergisi'nin Açılış Daveti, Social İstanbul'd a gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Naci Cansun spor tutkunlarını Haziran sonuna kadar ağırlayacağız" dedi
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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