Warriors farklı kazandı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde San Antonio Spurs'ü 136-100 yenen Golden State Warriors, seride 2-0 öne geçti.
Stephen Curry, 29 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 3 top çalmalık performansıyla 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Warriors'ı sürükledi. Yedek oyuncu Patrick McCaw 18 sayı, 5 asist, 3 top çalma, Kevin Durant 16 sayı ve Draymond Green 13 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Spurs'te Leonard'ın yerine ilk 5'te sahaya çıkan Jonathon Simmons, 22 sayıyla takımını ayakta tutmaya çalıştı. Simmons dışında çift haneye ulaşan tek isim, 13 sayı kaydeden Davis Bertans oldu.
NBA play-off'larına, Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasındaki Doğu Konferansı finali ilk maçıyla devam edilecek.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:52
-
Aykut Kocaman: Finalde rakip kim olursa olsun...
Toplam 3
Yorum
ESRA konya seninle gurur duyuyor olabilir ama fener asla...
-
Aykut Kocaman: Finalde rakip kim olursa olsun...
Toplam 3
Yorum
mevlevi ne olursan ol fenere GELME
-
İtalya çıkarması
Toplam 11
Yorum
cimbomlu yıllık 2.5 milyon euro mu bu adam kim
Warriors farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.