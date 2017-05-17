 2017 NBA Draftı’nda ilk sıra Boston Celtics’in – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    2017 NBA Draftı’nda ilk sıra Boston Celtics’in

    2017 NBA Draftı’nda ilk sıra Boston Celtics’in

    2017 NBA Draftı‘nda takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi yapıldı. Kurada ilk sıradan seçme hakkını Boston Celtics elde etti.

    2017 NBA Draftı'nda takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi gerçekleşti. Yapılan kura çekiminde ilk sıra Boston Celtics'in olurken, Los Angeles Lakers ikinci sırayı, Philadelphia Sixers da üçüncü sırayı alan ekipler oldu. 22 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan NBA Draftı'na Türkiye'den Ege Arar, Berk Uğurlu, Tolga Geçim, Ömer Faruk Yurtseven, Egemen Güven, Ayberk Olmaz ve Berkan Durmaz da kayıt yaptırdı.

    Gerçekleşen kura çekimi sonucunda oluşan draft sıraları şöyle:

    1 - Boston Celtics
    2 - Los Angeles Lakers
    3 - Philadelphia Sixers
    4 - Phoenix Suns
    5 - Sacramento Kings
    6 - Orlando Magic
    7 - Minnesota Timberwolves
    8 - New York Knicks
    9 - Dallas Mavericks
    10 - Sacramento Kings
    11 - Charlotte Hornets
    12 - Detroit Pistons
    13 - Denver Nuggets
    14 - Miami Heat
    15 - Portland Trail Blazers
    16 - Chicago Bulls
    17 - Milwaukee Bucks
    18 - Indiana Pacers
    19 - Atlanta Hawks
    20 - Portland Trail Blazers
    21 - Oklahoma City Thunder
    22 - Brooklyn Nets
    23 - Toronto Raptors
    24 - Utah Jazz
    25 - Orlando Magic
    26 - Portland Trail Blazers
    27 - Brooklyn Nets
    28 - Los Angeles Lakers
    29 - San Antonio Spurs
    30 - Utah Jazz
    31 - Atlanta Hawks
    32 - Phoenix Suns
    33 - Orlando Magic
    34 - Sacramento Kings
    35 - Orlando Magic
    36 - Philadelphia Sixers
    37 - Boston Celtics
    38 - Chicago Bulls
    39 - Philadelphia Sixers
    40 - New Orleans Pelicans
    41 - Charlotte Hornets
    42 - Utah Jazz
    43 - Houston Rockets
    44 - New York Knicks
    45 - Houston Rockets
    46 - Philadelphia Sixers
    47 - Indiana Pacers
    48 - Milwaukee Bucks
    49 - Denver Nuggets
    50 - Philadelphia Sixers
    51 - Denver Nuggets
    52 - Washington Wizards
    53 - Boston Celtics
    54 - Phoenix Suns
    55 - Utah Jazz
    56 - Boston Celtics
    57 - Brooklyn Nets
    58 - New York Knicks
    59 - San Antonio Spurs
    60 - Atlanta Hawks
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:48
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