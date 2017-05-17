2017 NBA Draftı’nda ilk sıra Boston Celtics’in
2017 NBA Draftı‘nda takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi yapıldı. Kurada ilk sıradan seçme hakkını Boston Celtics elde etti.
Gerçekleşen kura çekimi sonucunda oluşan draft sıraları şöyle:
1 - Boston Celtics
2 - Los Angeles Lakers
3 - Philadelphia Sixers
4 - Phoenix Suns
5 - Sacramento Kings
6 - Orlando Magic
7 - Minnesota Timberwolves
8 - New York Knicks
9 - Dallas Mavericks
10 - Sacramento Kings
11 - Charlotte Hornets
12 - Detroit Pistons
13 - Denver Nuggets
14 - Miami Heat
15 - Portland Trail Blazers
16 - Chicago Bulls
17 - Milwaukee Bucks
18 - Indiana Pacers
19 - Atlanta Hawks
20 - Portland Trail Blazers
21 - Oklahoma City Thunder
22 - Brooklyn Nets
23 - Toronto Raptors
24 - Utah Jazz
25 - Orlando Magic
26 - Portland Trail Blazers
27 - Brooklyn Nets
28 - Los Angeles Lakers
29 - San Antonio Spurs
30 - Utah Jazz
31 - Atlanta Hawks
32 - Phoenix Suns
33 - Orlando Magic
34 - Sacramento Kings
35 - Orlando Magic
36 - Philadelphia Sixers
37 - Boston Celtics
38 - Chicago Bulls
39 - Philadelphia Sixers
40 - New Orleans Pelicans
41 - Charlotte Hornets
42 - Utah Jazz
43 - Houston Rockets
44 - New York Knicks
45 - Houston Rockets
46 - Philadelphia Sixers
47 - Indiana Pacers
48 - Milwaukee Bucks
49 - Denver Nuggets
50 - Philadelphia Sixers
51 - Denver Nuggets
52 - Washington Wizards
53 - Boston Celtics
54 - Phoenix Suns
55 - Utah Jazz
56 - Boston Celtics
57 - Brooklyn Nets
58 - New York Knicks
59 - San Antonio Spurs
60 - Atlanta Hawks
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:48
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Başakşehir lige renk katıyor
Toplam 13
Yorum
lazer1903 Erolcum bırak bu dürstlük ayaklarını herkes sizide biliyor Beşiktaşıda biliyor.
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Arda’nın yeni adresi
Toplam 7
Yorum
ffvbnc arda barcelonada guven icinde oynuyo arsenalde aynı ozguvenle oynayamaz cunku onu tamamlayack kimse yok orda
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''1 maç fazla!''
Toplam 13
Yorum
serap elbette KARAKARTALLLLLLLLLLLLL
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