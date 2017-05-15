Warriors, 25 sayı geriden geldi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde San Antonio Spurs'ü 113-111 yenen Golden State Warriors, seride 1-0 öne geçti.
Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki konferans finali ilk maçı oldukça çekişmeli geçti. Ev sahibi Warriors'a karşı 3. çeyrekte farkı 25 sayıya kadar çıkaran Spurs, all-star oyuncusu Kawhi Leonard'ın periyodun bitimine 8 dakika kala sol ayak bileğinden sakatlanarak sahayı terk etmesinin ardından oyundan düştü.
Son 12 dakika öncesi farkı 9 sayıya indiren Warriors, sahadan da 113-111 galip ayrıldı ve seride 1-0 üstünlük yakaladı.
Warriors'ı galibiyete, 40 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry ve 34 sayı, 5 ribaunt, 4 blokla mücadele eden Kevin Durant taşıdı.
Spurs'te LaMarcus Aldridge'in 28 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ve kenardan oyuna giren Emanuel Ginobili'nin 17 sayı, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.
23 dakikada 26 sayı ve 8 ribaunt üreten Spurs forveti Leonard'ın, 2. karşılaşmada oynayıp oynayamayacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
NBA play-off'larına, Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki Doğu Konferansı yarı finali 7. maçıyla devam edilecek.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:30
- Güneş: Emaneti geri alın!
Toplam 2
Yorum
kartalpençesi Sakin olursak bu maçı rahat alırız inş. Hakemle oynamayıp,saçma sapan kartlar görmezsek maç başında atacağımz gol bursayı çökertir.
- Ozi’ye süper zam
Toplam 9
Yorum
kartalpençesi Bize Fabregas kalitesinde oyuncu lazım.Duran top kullanabilen bir 10 numara,stoper ve golcü.Ozzy bu oyunla anca yedek olur.
- Ozi’ye süper zam
Toplam 9
Yorum
kartalpençesi 1 yıldır top oynamıyor.Bunda etken 10 numara pozisyonundaki Taliscayla uyumsuz olması.ozynin verileri çok yetersiz.Bu para çok
Warriors, 25 sayı geriden geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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