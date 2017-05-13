 Wizards seriyi son maça taşıdı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Wizards seriyi son maça taşıdı

    Wizards seriyi son maça taşıdı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards, yıldız oyuncusu John Wall'un son saniyede attığı üç sayılık basketle konuk ettiği Boston Celtics'i 92-91 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi.

    Washington Wizards ile Boston Celtics arasındaki serinin 6. karşılaşması, baştan sona büyük heyecana sahne oldu. Wizards, maçın bitimine 3,5 saniye kala Wall'un 3 sayılık atışıyla mücadeleden 92-91 galip ayrılarak seriyi son maça taşıdı.

    Wizards'ta Bradley Beal 33 sayı ve 5 asist, Wall 26 sayı ve 8 asist, Markieff Morris ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaparak takımına maçı kazandıran oyuncular oldu.

    Celtics'te Isaiah Thomas 27 sayı ve 7 asist, Avery Bradley 27 sayı ve 4 top çalma, Al Horford 20 sayı, 6 ribaunt ve 3 asist, Jae Crowder ise 10 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle mücadele etti.

    NBA play-off'larına, bir günlük aranın ardından Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı final serisinin ilk maçıyla devam edilecek.

    İşte o basket:

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:52
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