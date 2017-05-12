Warriors'ın rakibi Spurs oldu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'ı 114-75 yenen San Antonio Spurs, seride 4-2 öne geçerek finale kaldı.
Kawhi Leonard'ın sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı mücadelede 34 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yapan LaMarcus Aldridge, Spurs'u galibiyete taşıdı. Jonathon Simmons 18, Patty Mills 14 sayı, Pau Gasol 10 sayı ve 11 ribaunt, DeJounte Murray ise 11 sayı ve 10 ribaunt ile galibiyete katkı sağladı.
Spurs'un sert savunması karşısında sayı bulmakta zorlanan Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden 10 sayı ve 7 asistle sezonu tamamladı. Trevor Ariza 20 sayıyla Rockets'ın en skoreri olurken, Clint Capela da 15 sayı ve 12 ribaunt ile double-double yaptı.
NBA play-off'larına, Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki Doğu Konferansı yarı finali serisinin 6. maçıyla devam edilecek.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:48
- Talisca’ya 1 maç ceza!
Toplam 13
Yorum
Adam Elinizden geleni yapın, lakin yine 3. yıldızı alacaklar.
- Caner Erkin’i satacağız
Toplam 12
Yorum
Uzeyr Bu kadar düşük bir meblağı ödememek için riske girmeye gerek yok. verin parayı alın Caner. Her ne kadar disiplinsiz olsada iyi futbolcu
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 40
Yorum
DOĞRU YORUM. RVP Tüm BJK taraftarına dilhareketi yapmış taraftarı isyana teşvik etmiştir.TALİSCA ise volkanın eliyle kendisini itmesinden dolayı yaptı.
Warriors'ın rakibi Spurs oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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