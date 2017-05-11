Seride avantaj Boston Celtics'te

NBA Doğu Konferansı Yarı Final serisi 5. maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Washington Wizards'ı 123-101'lik skorla mağlup ederek, seride 3-2 öne geçti.

NBA'de heyecan Doğu Konferansı Yarı Final serisindeki maçla devam etti. Boston Celtics, TD Garden'da mücadele ettiği Washington Wizards'ı 123-101'lik skorla mağlup etti. Celtics bu sonuçla seride 3-2 öne geçti ve avantaj yakaladı. 4 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek.



Boston Celtics'te Avery Bradley 29 sayı, 6 ribaund, Al Horford 19 sayı, 7 asist ve Isaiah Thomas 18 sayı, 9 asist ile mücadele etti. Wizards'ta ise John Wall 21 sayı, 4 asist, Bradley Beal 16 sayı, 4 asist ile takımına katkıda bulundu.



NBA'de bu gece TSİ 03.00'de Houston Rockets, Toyata Center'da San Antonio Spurs ile karşı karşıya gelecek. Seride Spurs'un 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor.