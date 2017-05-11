Seride avantaj Boston Celtics'te
NBA Doğu Konferansı Yarı Final serisi 5. maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Washington Wizards'ı 123-101'lik skorla mağlup ederek, seride 3-2 öne geçti.
Boston Celtics'te Avery Bradley 29 sayı, 6 ribaund, Al Horford 19 sayı, 7 asist ve Isaiah Thomas 18 sayı, 9 asist ile mücadele etti. Wizards'ta ise John Wall 21 sayı, 4 asist, Bradley Beal 16 sayı, 4 asist ile takımına katkıda bulundu.
NBA'de bu gece TSİ 03.00'de Houston Rockets, Toyata Center'da San Antonio Spurs ile karşı karşıya gelecek. Seride Spurs'un 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:34
- Buruk, Cikalleshi’yi istiyor
Toplam 1
Yorum
türkay İnsan psikolojisi ne kadar ilginç .tolunay hoca ile gol yememeye oynayan takım gol rekoru kıracak nerdeyse.osmanlı karşısındada sürdirek fav
- N’Doye’u yakaladı
Toplam 1
Yorum
Federal61 Ayrıca takıma iki penalti kazandırdı hatta son maçta direkten dönen topuda penalti oldu yani uc penalti kazandırdı daha ne yapsin adam
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 16
Yorum
fbli aziz başkan sen orda oldugun müttecce fener 5 yılda bir şampiyon olur sen feneri adam gibi seviyorsan bırak git bu yazımı aziz başkana iledi
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