Boston Celtics avantajı yakaladı
NBA Doğu Konferansı Yarı Final serisi 5. maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Washington Wizards'ı 123-101'lik skorla mağlup ederek, seride 3-2 öne geçti.
NBA'de heyecan Doğu Konferansı Yarı Final serisindeki maçla devam etti. Boston Celtics, TD Garden'da mücadele ettiği Washington Wizards'ı 123-101'lik skorla mağlup etti. Celtics bu sonuçla seride 3-2 öne geçti ve avantaj yakaladı. 4 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek.
Boston Celtics'te Avery Bradley 29 sayı, 6 ribaund, Al Horford 19 sayı, 7 asist ve Isaiah Thomas 18 sayı, 9 asist ile mücadele etti. Wizards'ta ise John Wall 21 sayı, 4 asist, Bradley Beal 16 sayı, 4 asist ile takımına katkıda bulundu.
NBA'de bu gece TSİ 03.00'de Houston Rockets, Toyata Center'da San Antonio Spurs ile karşı karşıya gelecek. Seride Spurs'un 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor.
Boston Celtics'te Avery Bradley 29 sayı, 6 ribaund, Al Horford 19 sayı, 7 asist ve Isaiah Thomas 18 sayı, 9 asist ile mücadele etti. Wizards'ta ise John Wall 21 sayı, 4 asist, Bradley Beal 16 sayı, 4 asist ile takımına katkıda bulundu.
NBA'de bu gece TSİ 03.00'de Houston Rockets, Toyata Center'da San Antonio Spurs ile karşı karşıya gelecek. Seride Spurs'un 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taraftar heyecanlandı
Toplam 2
Yorum
fırtına bu transferler yapılırsa kesin şampiyon oluruz.
- ‘17 Mayıs’ bayram ilan edildi
Toplam 2
Yorum
andaç karakaş Yuh kupayı alalı olmuş 17 sene bu sene mi bayram ilan ettiniz. :)
- Fener ezdi geçti
Toplam 6
Yorum
Dikkat Hayır Kardeş ÜLKER le değil ülker şu anda bizim sponsorumuz değil sadece stadlara isim sponsoru bilde konuşşşş
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