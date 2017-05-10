Spurs uzatmada kazandı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'ı 110-107 yenen San Antonio Spurs, seride 3-2 öne geçti.
Spurs'ü galibiyete, 22 sayı, 15 ribauntla oynayan Kawhi Leonard, 20 sayı kaydeden Patty Mills, 18 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve 16 sayı, 5 ribaunt üreten Danny Green taşıdı.
Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double yaptı. Patrick Beverley 20 sayı, kenardan oyuna giren Ryan Anderson ise 19 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
NBA play-off'larına, Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki Doğu Konferansı yarı finali 5. maçıyla devam edilecek.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:00
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
kartal engel olamayacaksınız şampiyonluğumuza.taliskayı ,abubakarı da atsanız,uydurma cezalarla takımın yarısını da atsanız dike dike şamp.olacağız
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
advers Volkana yaptıklarını çok görmeyeceksiniz gün gelir yamulturlar kendisini yapmamasını öğrenir . Biri Volkanı evinden alır olur biter !
- Yakın Doğu avantajı kaptı
Toplam 6
Yorum
Fenerbahce Fenerbahce yonetiminin yerinde olsam firat okul denen amator koc bozuntusunu gonderirim bu kocla fenerbahcenin kupalar kazanmasi cok zor
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