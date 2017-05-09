Warriors firesiz Batı Konferansı finalinde
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 121-95 yenerek finale yükseldi.
Warriors'ta all-star oyuncu Stephen Curry 30 sayı ve 7 asistle galibiyetle önemli pay sahibi olurken, Draymond Green ise 17 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Klay Thompson 21 sayı, Kevin Durant da 18 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle skora destek verdi.
Jazz'da Gordon Hayward 25 sayı ile takımının en skoreri oldu. Rudy Gobert 12 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaparken, Shelvin Mack 18, Dante Exum ise 15 sayı ile mücadeleyi tamamladı.
Warriors, serisi 2-2 devam eden Houston Rockets ile San Antonio Spurs arasındaki mücadelenin galibiyle Batı Konferansı finalinde karşılaşacak.
NBA play-off'larına 1 maçla devam edilecek.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:14
- Emsalleri ne ceza aldı?
Toplam 19
Yorum
isimsiz tabloya baktığımda bir tuhaflık var sadece FB li futbolcular ceza almış bu durumda ya FB Türk futbolunu katlediyor yada Federasyan FB yi...
- Sneijder'den flaş açıklama
Toplam 1
Yorum
Xxx Ya terim ya ben ya hamza ya ben ya denizli ya ben ya tudor ya ben Brumayı ve bu saray soytarısını gönderin kombine alacağım
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 39
Yorum
lost_on_you bu pozisyona penaltı demek dünya tepsi şeklindedir demekle aynıdır.ters açı abu subuk fotolarla olmaz bu işler, pozisyonu izledik temas yok.
Warriors firesiz Batı Konferansı finalinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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