Warriors konferans finaline yakın
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 102-91 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.
Warriors'ta Kevin Durant 38 sayı, 13 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Stephen Curry 23, Andre Iguodala ise 11 sayı attı.
Serinin 4. maçına da ev sahipliği yapacak Jazz'da Gordon Hayward'ın 29 sayı, Rudy Gobert'in ise 21 sayı, 15 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:39
- Kadromuz donanımsız
Toplam 3
Yorum
seskes adam ne zaman yeterli dedi biyerinizden elmenet uydurmayın artık
- Hatları kes, uzun pasla vur
Toplam 4
Yorum
bjk pres yapacaklara bak hele!!:)
- Kadromuz donanımsız
Toplam 3
Yorum
kafega yine başladı bahanelere...ya arkadaş bu takım değil miydi 3 maç öncesine kadar millete kök söktüren yeterliydi deşimdi ne oldu
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