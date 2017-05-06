Cavaliers konferans finaline yaklaştı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-94 yenerek seriyi 3-0 yaptı.
Cavaliers'ta LeBron James, 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kevin Love ve Kyrie Irving 16'şar sayı attı.
Serinin 4. maçına da ev sahipliği yapacak Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 37 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
- Spurs, Rockets deplasmanında kazandı
Batı Konferansı yarı finali 3. maçında San Antonio Spurs, Toyota Center'da konuk olduğu Houston Rockets'ı 103-92 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Spurs'te Kawhi Leonard 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LaMarcus Aldridge ise 26 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Dördüncü maçı da sahasında oynayacak Rockets'ta James Harden'ın 43 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
NBA play-off'larına bir maçla devam edilecek.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:41
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Toplam 1
Yorum
1907 geliyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- ''Evet Çinlilere satılsın''
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Samet Biz varken niye Galatasaray satilsin. Imparator dönsun
- F.Bahçe'de kombine fiyatları açıklandı!
Toplam 2
Yorum
parası olana ön sıraların fiyatları normal,,,,,
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