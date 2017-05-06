 Cavaliers konferans finaline yaklaştı – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Cavaliers konferans finaline yaklaştı

    Cavaliers konferans finaline yaklaştı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-94 yenerek seriyi 3-0 yaptı.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Konferans yarı final serisinin 3. maçında Air Canada Centre'da Raptors'a konuk olan son şampiyon Cavaliers, 115-94 galip gelerek seriyi 3-0'a getirdi.

    Cavaliers'ta LeBron James, 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kevin Love ve Kyrie Irving 16'şar sayı attı.

    Serinin 4. maçına da ev sahipliği yapacak Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 37 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    - Spurs, Rockets deplasmanında kazandı

    Batı Konferansı yarı finali 3. maçında San Antonio Spurs, Toyota Center'da konuk olduğu Houston Rockets'ı 103-92 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

    Spurs'te Kawhi Leonard 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LaMarcus Aldridge ise 26 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

    Dördüncü maçı da sahasında oynayacak Rockets'ta James Harden'ın 43 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

    NBA play-off'larına bir maçla devam edilecek.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:41
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