 James, Abdülcabbar'ı geçti – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    James, Abdülcabbar'ı geçti

    James, Abdülcabbar'ı geçti

    Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James, Kerim Abdülcabbar'ı geçerek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off tarihinin 2. en skorer oyuncusu oldu.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, ağırladığı Toronto Raptors'ı 125-103 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 2-0 üstünlük yakaladı.

    Maçı 39 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla tamamlayan Cavalierslı LeBron James, 5 bin 762 sayısı bulunan efsane oyuncu Kerim Abdülcabbar'ı 15 sayı geçti ve Michael Jordan'ın (5 bin 987) ilk sırada yer aldığı NBA play-off tarihinin en skorerleri listesinde 2'nciliğe yerleşti.

    Cavaliers'ta, Kyrie Irving 22 sayı, 11 asist ve oyuna kenardan giren Channing Frye 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.

    Raptors'ta Jonas Valanciunas'ın 23 sayı, 5 ribaunt, Cory Joseph'ın 22 sayı, 6 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 20 sayı, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    - Spurs, seriyi eşitledi

    San Antonio Spurs, Houston Rockets'ı konuk ettiği Batı Konferansı yarı final 2. maçını 121-96 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.

    Spurs'un all-star forveti Kawhi Leonard, yüzde 81 isabetle kaydettiği 34 sayının yanı sıra 8 asistle de kariyer rekorunu kırdı. Leonard ayrıca 7 ribaunt aldı ve 3 top çaldı.

    LaMarcus Aldridge 15 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu. 18 sayı atan Tony Parker ise son çeyrekte dizinden sakatlandı ve sahayı arkadaşlarının yardımıyla terk etti.

    Rockets'ta Ryan Anderson 18 sayı, 8 ribaunt ve yedek oyuncu Eric Gordon 15 sayıyla mücadele etti. James Harden, yüzde 17,6 isabetle oynadığı maçı 13 sayı, 10 asist, 7 ribauntla bitirdi.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    James, Abdülcabbar'ı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.