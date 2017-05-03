NBA "efsaneleri" ilk defa İstanbul'da!

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom iletişim sponsorluğundaki NBA Fan Zone, Türkiye'de ilk defa basketbolseverlerle buluşuyor.

Michael Jordan'dan Magic Johnson'a, Kobe Bryant'dan Shaquille O'Neal'a kadar birçok efsane ismin imzalı özel formalarını, basketbol yıldızlarının ayakkabılarını görmek ve hikayelerini dinlemek isteyen basketbolseverler, 5 Mayıs-5 Haziran'da Demirören AVM'de NBA Fan Zone'u ziyaret edebilecek.

Sporseverler, maç yorumlama aktivitesi ve gerçek saha kenarı deneyimi sunan VR uygulaması ile NBA deneyimini de yaşayabilecek. Katılımcılar ayrıca, NBA ailesine katılan oyuncular ile Türk NBA yıldızların tanıtımı ve şampiyonluk sevinci gibi birçok eğlenceli içeriğe ev sahipliği yapan NBA Fan Zone'da, NBA'in "renkli dünyasına" şahitlik edecek.

Türk Telekom, NBA Fan Zone kapsamında kuracağı içerik deneyimleme alanıyla katılımcılara farklı bir NBA deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Türk Telekom VR içerik deneyimleme etkinliği kapsamında katılımcılar, bir NBA maçını salonun en prestijli yeri olan saha kenarı koltuklarında, sinema ve müzik dünyasının yıldızlarıyla yan yana izlemenin keyfini çıkaracak. 360 derecelik gerçek saha kenarı simülasyonu için Türk Telekom ve NBA, detaylı bir çalışmaya imza atıyor.

Etkinlik kapsamında yine Türk Telekom tarafından alanda açılacak "Tivibuspor NBA Stüdyo" sergisine gelenler, 1 dakikalık sürelerle maçları yorumlama fırsatı da yakalayacak. Seçilen başarılı yorumcularsa, basketbolun popüler yorumcu ve yazarlarından Kaan Kural ile birlikte Tivibuspor ekranında yorum yapma şansına sahip olacak. Bu sergiye katılan Türk Telekom Selfy müşterileri ise 1 bilet aldıkları takdirde 2. bilete ücretsiz sahip olma şansı elde edecek.

Katılımcılar, NBA Fan Zone'da efsanelerin gerçek boyuttaki görsellerini, el ve ayak izlerini bulabilecek. Ziyaretçiler, tüm NBA takımlarının formaları ve tarihleri, NBA'daki Türk yıldızları ve dünyanın dört bir yanından NBA ailesine katılan oyuncular hakkında bilgi edinebilecek.