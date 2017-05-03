Celtics, Wizards'ı yine devirdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards'ı 129-119 yenen Boston Celtics, seriyi 2-0'a getirdi.
Celtics'in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, 29'u son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 53 sayı kaydederek play-off kariyer rekorunu kırdı. Thomas ayrıca 1973'te 54 sayı atan John Havlicek'ten sonra kulüp tarihinin bir play-off maçında 2. en fazla skor üreten ismi oldu.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta John Wall, 40 sayı, 13 asist, 3 top çalma ve 3 blokluk performansıyla dikkati çekti. Marcin Gortat 14 sayı, 10 ribaunt ve Markieff Morris 16 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.
Warriors 1-0 önde
Normal sezonun lideri Golden State Warriors, konuk ettiği Utah Jazz'ı 106-94 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 1-0 üstünlük yakaladı.
Warriors'ı galibiyete, 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynayan Stephen Curry, 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üreten Draymond Green ve maçı 17 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle tamamlayan Kevin Durant taşıdı.
Jazz cephesindeyse Rudy Gobert 13 sayı, 8 ribaunt, Rodney Hood 12 sayı, 5 ribaunt ve Gordon Hayward 12 sayıyla oynadı.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:23
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 42
Yorum
ömer yıllardır görmek istediğimiz tablo kim yenerse yensin kardeşlik kazansın.olay budur arkadaş
- Sporun tartışmasız lideri A Spor
Toplam 1
Yorum
bursa evet hergun ızlıyorum.ntv spordan da cok ıyı bir kanal.özellikle eski futbolcuların yorumcu olması çok ıyı
- Yusuf’a destek
Toplam 3
Yorum
arif ne kadar da olsa berodan iyidir, o oynuyorsa bu hayli hayli oynar
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