Rockets, saha avantajını Spurs'ten aldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde San Antonio Spurs'ü deplasmanda 126-99 yenen Houston Rockets, seride 1-0 öne geçti.
Rakibine 27 sayı fark atan Rockets, NBA play-off tarihinin 2. en farklı deplasman galibiyetine imza attı.
Rockets'ı galibiyete, 20 sayı, 14 asist, 4 top çalmayla oynayan James Harden, 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 23 sayı atan Trevor Ariza taşıdı.
21 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist üreten Kawhi Leonard, Spurs'ü ayakta tutmaya çalıştı.
Son şampiyon galibiyetle başladı
Son şampiyon Cleveland Cavaliers, ağırladığı Toronto Raptors'ı 116-105 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 üstünlük yakaladı.
Cavaliers'ta LeBron James 35 sayı, 10 ribaunt, Kyrie Irving 24 sayı, 10 asist ve Tristan Thompson 11 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Kevin Love ise 18 sayı ve 9 ribaunt üretti.
Raptors'ta Kyle Lowry'nin 20 sayı, 11 asist, DeMar DeRozan'ın 19 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren P.J. Tucker'ın 13 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:48
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 10
Yorum
doğan türkiyede mi ırkcılık yok enda bi bak baklım iyice
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 10
Yorum
dinch bununda tişörtünü yaptırırsınız gari,Türk futbolunu yozlaştırdınız.Bu enenikenin bildiği bişey varki adam bir türlü gönderilemiyor
- "Aciz bir ortam" dedi ve bıraktı
Toplam 9
Yorum
dinch Bursayı bu hale getiren son iki dönem kulup yöneticileri en başta başkanları,
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