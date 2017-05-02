 Rockets, saha avantajını Spurs'ten aldı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Rockets, saha avantajını Spurs'ten aldı

    Rockets, saha avantajını Spurs'ten aldı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde San Antonio Spurs'ü deplasmanda 126-99 yenen Houston Rockets, seride 1-0 öne geçti.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Teksas eyaleti takımları San Antonio Spurs ile Houston Rockets'ı karşı karşıya getiren konferans yarı final serisinin ilk maçını, misafir Rockets 126-99 kazandı.

    Rakibine 27 sayı fark atan Rockets, NBA play-off tarihinin 2. en farklı deplasman galibiyetine imza attı.

    Rockets'ı galibiyete, 20 sayı, 14 asist, 4 top çalmayla oynayan James Harden, 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 23 sayı atan Trevor Ariza taşıdı.

    21 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist üreten Kawhi Leonard, Spurs'ü ayakta tutmaya çalıştı.

    Son şampiyon galibiyetle başladı

    Son şampiyon Cleveland Cavaliers, ağırladığı Toronto Raptors'ı 116-105 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 üstünlük yakaladı.

    Cavaliers'ta LeBron James 35 sayı, 10 ribaunt, Kyrie Irving 24 sayı, 10 asist ve Tristan Thompson 11 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Kevin Love ise 18 sayı ve 9 ribaunt üretti.

    Raptors'ta Kyle Lowry'nin 20 sayı, 11 asist, DeMar DeRozan'ın 19 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren P.J. Tucker'ın 13 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rockets, saha avantajını Spurs'ten aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.