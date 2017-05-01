Larry Bird, Pacers'taki görevinden ayrıldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Indiana Pacers, ABD'li spor adamı Larry Bird'ün basketbol operasyonları başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.
Indiana Pacers'tan yapılan açıklamada, NBA'in efsane oyuncularından Bird'ün, basketbol operasyonları başkanlığından ayrıldığı ve yerine yardımcısı Kevin Pritchard'ın getirildiğini bildirdi. Açıklamada, Bird'ün takıma danışmanlık yapmaya devam edeceği kaydedildi.
Ayrılma zamanının geldiğini belirten Bird, "60 yaşındayım ve basketbol dışında şeyler yapmak istiyorum. Pacers'ı seviyorum. Taraftarlarımıza, takımın sahibi Herb Simon'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Pacers'ın sahibi Simon ise "Yaptıkları için Larry'ye teşekkür ederim ve başka pozisyonda Pacers'a yardımcı olmaya devam edeceği için de çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.
NBA ekiplerinden Boston Celtics'te 13 sezon forma giyip efsaneleşen Bird, 3 kez NBA Şampiyonluğu yaşadı. 3 defa NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Larry Bird, 12 kez de NBA All-Star'da yer almıştı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:48
- Mahmut Uslu o hareket hakkında konuştu
Toplam 9
Yorum
gs4ever 3 maymunu oynuyor yoneticileri bile .mactan sonrada görmediniz degil mi?
- Florya’da istifa sesleri
Toplam 8
Yorum
Bence Yok Ya ne istifasi PTT 1 Lig Düserse Istifa ederler bence
- Çakır isyanı
Toplam 27
Yorum
nedim kartal bu cüneyt çakır denen hakem bu yönettiği maçı eğerki erkekse avrupa maçı veya şampiyonlar ligi maçında yönetsin eğerki erkek
Larry Bird, Pacers'taki görevinden ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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