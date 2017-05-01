 Larry Bird, Pacers'taki görevinden ayrıldı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    , Pacers'taki görevinden ayrıldı

    Larry Bird, Pacers'taki görevinden ayrıldı

    Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden , ABD'li spor adamı 'ün basketbol operasyonları başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

    'tan yapılan açıklamada, 'in efsane oyuncularından Bird'ün, basketbol operasyonları başkanlığından ayrıldığı ve yerine yardımcısı Kevin Pritchard'ın getirildiğini bildirdi. Açıklamada, Bird'ün takıma danışmanlık yapmaya devam edeceği kaydedildi.

    Ayrılma zamanının geldiğini belirten Bird, "60 yaşındayım ve basketbol dışında şeyler yapmak istiyorum. Pacers'ı seviyorum. Taraftarlarımıza, takımın sahibi Herb Simon'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Pacers'ın sahibi Simon ise "Yaptıkları için Larry'ye teşekkür ederim ve başka pozisyonda Pacers'a yardımcı olmaya devam edeceği için de çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

    NBA ekiplerinden Boston Celtics'te 13 sezon forma giyip efsaneleşen Bird, 3 kez NBA Şampiyonluğu yaşadı. 3 defa NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen , 12 kez de NBA All-Star'da yer almıştı.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:48
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