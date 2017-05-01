 Boston Celtics ilk maçı kazandı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Boston Celtics ilk maçı kazandı

    Boston Celtics ilk maçı kazandı

    NBA play-off'ları Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Washington Wizards'ı ağırlayan Boston Celtics, Isaiah Thomas'ın 33 sayı attığı karşılaşmadan 123-111 galip ayrılarak seride durumu 1-0 yaptı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Boston Celtics, konuk ettiği Washington Wizards'ı 123-111 yenerek seride 1-0 öne geçti.

    Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Boston Celtics ile Washington Wizards, TD Garden Arena'da karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi ekip, mücadeleden 123-111 üstün ayrılıp seride durumu 1-0 yaparken, Isaiah Thomas 33 sayı ve 9 asistle galibiyetin mimarı oldu. Celtics'te Jae Crowder 24 sayı, Al Horford 21 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt ile takımına katkı sağladı.

    Wizards'ta Bradley Beal'ın 27 sayısı ve John Wall'un 20 sayı, 16 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.



    Kaynak: AA
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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