Boston Celtics ilk maçı kazandı
NBA play-off'ları Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Washington Wizards'ı ağırlayan Boston Celtics, Isaiah Thomas'ın 33 sayı attığı karşılaşmadan 123-111 galip ayrılarak seride durumu 1-0 yaptı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Boston Celtics, konuk ettiği Washington Wizards'ı 123-111 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Boston Celtics ile Washington Wizards, TD Garden Arena'da karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, mücadeleden 123-111 üstün ayrılıp seride durumu 1-0 yaparken, Isaiah Thomas 33 sayı ve 9 asistle galibiyetin mimarı oldu. Celtics'te Jae Crowder 24 sayı, Al Horford 21 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt ile takımına katkı sağladı.
Wizards'ta Bradley Beal'ın 27 sayısı ve John Wall'un 20 sayı, 16 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Kaynak: AA
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:20
- Florya’da istifa sesleri
Toplam 2
Yorum
DURSUN ÖZBEK İSTİFA !! DURSUN ÖZBEK sen özellikle bu takımı düşürmek için başkan oldun...!! Takımı çok düşünseydin takımın yararı için İSTİFA ederdin..
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 19
Yorum
İSTİFA..!! Dursun ÖZBEK ne kadar sert kafalısınn... Yaw arkadaşım anlamıyor musun seni istemiyoruzz.. Bizi maçlardan soğuttunn.. Yeter artıkkkk !!
- Ozi direğe takıldı
Toplam 2
Yorum
Ayten Tekinalp Öyle şey söylenir mi???Sizler çok iyi oynuyorsunuz sadece bubsefer şans bizden yana değildi. Biz sevilmek için sevmedik sizi??????
Boston Celtics ilk maçı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.