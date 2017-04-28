Spurs ve Raptors üst turda

NBA play-off'ları ilk turuna 2 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 mağlup ederek seriyi 4-2'ye getirdi ve Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets ile eşleşti.

Spurs'te Kawhi Leonard 29 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Tony Parker 27 sayı ve 4 asist ile takımının skor yükünü sırtlanırken, LaMarcus Aldridge ise 17 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Grizzlies'ta Mike Conley 26 sayı ve 5 asist, Marc Gasol 18 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Zach Randolph 13 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etse de galibiyet için yeterli olmadı.

- Cavaliers'ın rakibi Raptors oldu

BMO Harris Bradley Center'da oynanan diğer mücadelede Milwaukee Bucks'ın konuğu olan Toronto Raptors, farkı bir ara 25 sayıya kadar açtığı karşılaşmayı 92-89 kazandı. Bu galibiyetle seriyi 4-2'ye getiren Raptors, Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers ile eşleşti.

Raptors'ta DeMar DeRozan 32 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Kyle Lowry 13 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Serge Ibaka ise 7 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blok, Khris Middleton ise 19 sayı ve 5 asistlik performans sergiledi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.