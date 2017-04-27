 Celtics'ten üst üste 3. galibiyet – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Celtics'ten üst üste 3. galibiyet

    Celtics'ten üst üste 3. galibiyet

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Chicago Bulls'u 108-97 yenen Boston Celtics, seride 3-2 öne geçti.

    NBA play-off'ları ilk turuna 2 maçla devam edildi. Boston Celtics, Chicago Bulls karşısında evindeki ilk 2 maçı kaybettikten sonra peş peşe 3. galibiyetini aldı. Celtics, seyircisi önündeki karşılaşmayı 108-97 kazanarak seride 3-2 üstünlük yakaladı.

    Celtics'i galibiyete, 24 sayı, 6 ribauntla oynayan Avery Bradley, 24 sayı, 5 ribaunt üreten Isaiah Thomas ve 21 sayı, 9 asist, 7 ribauntla mücadele eden Al Horford taşıdı.

    Bulls'ta Dwyane Wade 26 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Jimmy Butler 14 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Robin Lopez 14 sayı, 6 ribaunt, 3 blokla maçı tamamladı.

    - Wizards saha avantajını korudu

    Washington Wizards ile Atlanta Hawks arasındaki ilk tur serisi 5. karşılaşmasından, ev sahibi Wizards 103-99 galip ayrıldı.

    Seride 3-2 öne geçen Wizards'ta Bradley Beal 27 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, 3 blok, John Wall 20 sayı, 14 asist, 6 ribaunt ve Otto Porter 17 sayı, 5 ribaunt üretti.

    Hawks'ta Dennis Schroder'in 29 sayı, 11 asist ve Paul Millsap'ın 21 sayı, 11 ribauntluk "double double" performansları, mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 2 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

    NBA play-off'larına, 2 maçla devam edilecek.

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:59
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