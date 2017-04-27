 7 Türk NBA yolunda – Fotomaç – 27 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    7 Türk yolunda

    7 Türk NBA yolunda
    2017 draftlarında 7 Türk boy gösterecek. NBA'ye oyuncu seçme organizasyonu olan draftlar 22 Haziran'da yapılacak. Türkiye'den şu isimler katılacak. Ömer Yurtseven, Tolga Geçim, Ege Arar, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz, Egemen Güven, Ayberk Olmaz.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    NBA
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    7 Türk NBA yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.