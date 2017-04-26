Houston, Thunder’ın fişini çekti
NBA Batı Konferansı 1. Turunda Houston Rockets, Toyota Center'de karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 105-99 mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve çeyrek finallere yükseldi. Rockets’ta James Harden 34 sayı atarken, Thunder’da ise Westbrook’un 47 sayı sayısı yetmedi.
San Antonio Spurs, 3-2 öne geçti
San Antonio Spurs, At&T Center'da oynadığı Memphis Grizzlies'ı 116-103 yenerek, seriyi 3-2'ye taşıdı. Spurs'te Kahwi Leonard 28 sayı, 6 ribaund, Patty Mills 20 sayı, 2 ribaund ve Tony Parker 16 sayı, 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Memohis'te ise Mike Conley 26 sayı, 6 asist, Marc Gasol 17 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.
Houston, yarı finale yükseldi
Houston Rockets, Toyota Center'de karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 105-99 mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı ve çeyrek finallere yükseldi. Houston'da James Harden 34 sayı, 8 ribaund, Lou Williams 22 sayı, 5 ribaund ve Patrick Beverley 25 sayı, 8 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Thunder'da ise Russell Westbrook 47 sayı, 11 sayı, 9 asist, Jerami Grant 11 sayı, 5 ribaundu seriyi uzatmaya yetmedi.
NBA'de bugün oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
01.00 Washington Wizards - Atlanta Hawks (2-2)
03.30 Boston Celtics Chicago Bulls (2-2)
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:03
- Bruma ayrılmayı kafasına koydu!
Toplam 3
Yorum
özgür kalması için bi neden yok hoca kötü başkan kötü takım kötü oldu neden kalsın tudor dursun gitsin gs düzelır bruma da kalır
- Pektemek kalacak
Toplam 4
Yorum
12nümero Pektemek, Tolga, Ömer, Milo, Franco, Mitro,Veli,Rhodolfo gönderilsin. Dikiş tutmuyor, zorlamayın.Yeni yüzler görmek istiyoruz.
- Muhalefet ayakta!
Toplam 6
Yorum
gssiz Ali Dürüst'ün şimdiye kadar GS başkanı olması lazımdı.Ama hep sorumluluktan kaçtı.Başkanlık yakışırdı ama ikinci adamlığı benimsemiş
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